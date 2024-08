Festival Vida Animal integra conscientização e ações para o bem-estar animal

Divulgação

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Suprova (Superintendência de Políticas Integradas de Proteção da Vida Animal), órgão pertencente à Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), promoverá o Festival Vida Animal MS neste sábado (10) e domingo (11), na Esplanada Ferroviária, em Campo Grande. O evento, que destaca o conceito de saúde única, integrando as esferas humana, animal e ambiental, contará com programação diversificada e informativa.

Haverá seminários, cinema, apresentações culturais, ações de conscientização, além de uma feira de adoção digital, áreas dedicadas à recreação, orientações de combate aos maus-tratos, saúde animal e a caravana da castração. Profissionais do empreendimento turístico também estarão no local apresentando os trabalhos de educação ambiental, pesquisa, conservação e inclusão desenvolvidos por pesquisadores.

Stand do Bioparque Pantanal contará com exibição de animais taxidermizados, utilizados para experiência tátil com pessoas com deficiência visual, laboratório móvel, microscópio e óculos de realidade virtual.

A primeira ação do Festival será no sábado (10), com seminário às 7h30. A programação inclui a exibição do Cine Pet, às 13h; seguido pelo campeonato de tosa, às 16h; apresentação da banda do Corpo de Bombeiros às 17h; sorteio de prêmios às 18h15 e premiação do concurso de tosa, às 19h. A cerimônia de abertura oficial, com autoridades e defensores da causa animal, será às 20h. O primeiro dia será encerrado com show sertanejo de João Haroldo e Betinho, às 21h.

No domingo (11), as atividades começam com o “Seminário sobre Manejo Ético Populacional”, às 7h30. A programação inclui Cine Pet às 13h; desfile de cães heróis e cães amigos e misses, às 14h30; concurso de tosa às 15h, teatro com Lu Bigattão, às 16h; sorteio de prêmios, às 18h, e premiações do concurso de tosa, às 19h. O evento será encerrado com a Patrulha Show Canina, às 20h.

O Festival Vida Animal MS é o primeiro evento estadual a abordar diversas linhas temáticas. A exposição permitirá que empresas de diferentes tamanhos apresentem suas marcas, incentivando a economia local e estadual. A concessão da área de alimentação para a proteção animal beneficiará protetores de animais, gerando fundos para cuidados com os pets.

A ação do Governo do Estado também servirá como importante fórum sobre saúde única, com a participação de gestores dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul e palestrantes renomados. O objetivo é promover a conscientização e ações para fortalecer a harmonia entre todas as formas de vida.

Para o secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, o evento reafirma o compromisso do Governo do Estado com a causa animal. “O Festival faz parte de uma estratégia ampla que visa conscientizar a população e promover a saúde única, integrando as esferas humana, animal e ambiental. Os recursos investidos em ações como a Caravana da Castração, por exemplo, têm um impacto direto e duradouro no controle populacional de animais, além de proporcionar educação continuada à comunidade. A integração de atividades culturais e recreativas no festival tem como objetivo engajar a sociedade e garantir que as mensagens sobre bem-estar animal e saúde única alcancem um público mais amplo”.

Programação completa – Festival Vida Animal MS

*Com informações da Comunicação Setesc