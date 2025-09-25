Fumacê percorre bairros de Nioaque no combate à dengue

Prefeitura orienta moradores sobre cuidados antes, durante e após aplicação
Prevenção contra dengue / Governo do Estado
A Prefeitura de Nioaque iniciou a aplicação do carro fumacê nos bairros da cidade como medida de combate à dengue. A ação busca reduzir a circulação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença, e exige alguns cuidados por parte da população.
Antes da passagem do veículo, os moradores devem abrir janelas e portas, além de proteger animais domésticos, incluindo gaiolas e aquários. Também é recomendado cobrir alimentos e fruteiras e recolher roupas do varal.
Durante a aplicação, a orientação é não permanecer na rua e evitar ficar em portas e janelas das residências.
Após a ação, é necessário lavar bebedouros e higienizar as vasilhas dos animais de estimação, garantindo que não haja resíduos do inseticida.
A prefeitura reforça que o fumacê é uma medida complementar e que o principal combate à dengue continua sendo a eliminação de recipientes com água parada.
