Fumacê percorre bairros de Nioaque no combate à dengue

Prevenção contra dengue / Governo do Estado

Antes da passagem do veículo, os moradores devem abrir janelas e portas, além de proteger animais domésticos, incluindo gaiolas e aquários. Também é recomendado cobrir alimentos e fruteiras e recolher roupas do varal.

A Prefeitura de Nioaque iniciou a aplicação do carro fumacê nos bairros da cidade como medida de combate à dengue. A ação busca reduzir a circulação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença, e exige alguns cuidados por parte da população.

Durante a aplicação, a orientação é não permanecer na rua e evitar ficar em portas e janelas das residências.

Após a ação, é necessário lavar bebedouros e higienizar as vasilhas dos animais de estimação, garantindo que não haja resíduos do inseticida.

A prefeitura reforça que o fumacê é uma medida complementar e que o principal combate à dengue continua sendo a eliminação de recipientes com água parada.

