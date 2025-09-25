Acessibilidade

25 de Setembro de 2025 • 19:00

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

Fumacê percorre bairros de Nioaque no combate à dengue

Prefeitura orienta moradores sobre cuidados antes, durante e após aplicação

Redação

Publicado em 25/09/2025 às 16:14

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Prevenção contra dengue / Governo do Estado

A Prefeitura de Nioaque iniciou a aplicação do carro fumacê nos bairros da cidade como medida de combate à dengue. A ação busca reduzir a circulação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença, e exige alguns cuidados por parte da população.

Antes da passagem do veículo, os moradores devem abrir janelas e portas, além de proteger animais domésticos, incluindo gaiolas e aquários. Também é recomendado cobrir alimentos e fruteiras e recolher roupas do varal.

Leia Também

• Casos de dengue apresentam queda em Aquidauana

• Mortes por dengue sobe para 17 em Mato Grosso do Sul

• Boletim aponta casos de dengue e Chikungunya em Aquidauana

Durante a aplicação, a orientação é não permanecer na rua e evitar ficar em portas e janelas das residências.

Após a ação, é necessário lavar bebedouros e higienizar as vasilhas dos animais de estimação, garantindo que não haja resíduos do inseticida.

A prefeitura reforça que o fumacê é uma medida complementar e que o principal combate à dengue continua sendo a eliminação de recipientes com água parada.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

SAÚDE

Carreta do Hospital de Amor chega a Anastácio com atendimentos preventivos

Saúde

Anvisa: não há registros que relacionem paracetamol a autismo

Saúde

Anvisa proíbe venda de café torrado, whey e suplementos

Anvisa proíbe versões manipuladas da semaglutida, usada no Ozempic

Anvisa define regras para importação e manipulação de canetas emagrecedoras

Saúde

Mutirão vai realizar 500 exames e 100 cirurgias em Aquidauana

Publicidade

Saúde

Mato Grosso do Sul ganha centro de Inteligência SUS

ÚLTIMAS

Tragédia

Ataque a tiros em escola no Ceará deixa 2 alunos mortos e 3 feridos

Disparos partiram do lado de fora do colégio, localizado em Sobral

Cidades

Estrada rural em Miranda recebe patrolamento e manutenção

Prefeitura atua em trecho entre Pesqueiro Primavera e Rancho Batatais

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo