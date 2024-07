Governo assina acordo com servidores do Hospital das Forças Armadas

Servidores representantes da mesa / Divulgação

Nesta sexta-feira, 19, o Governo Federal assinou novo acordo resultante das mesas de negociação lideradas pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Desta vez, o termo contemplou os servidores do PCCHFA (Plano de Carreiras e Cargos do Hospital das Forças Armadas). Com este, chegam a 22 o número de acordos assinados com as entidades representativas das carreiras do serviço público federal.

O Termo de Acordo prevê a reestruturação das carreiras de médico (com carga de 20 e 40 horas semanais), especialista em Atividades Hospitalares da Área de Saúde, técnico em Atividades Médico-Hospitalares da Área de Saúde, cargos de nível superior e de nível auxiliar da Área Administrativa do Quadro de Pessoal do HFA.

Mesas de negociação

O governo se comprometeu com as entidades representativasdos servidores públicosaimplantar até julhodeste anotodas asmesasespecíficas de carreiras que ainda nãotinham sidoabertas no âmbitoda Mesa Nacional de Negociação Permanente. Na última semana, o MGI concluiu o processo de instalação dasmesasde negociação específicas, com abertura da mesa dos servidores do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Até agora foram 24 acordos assinados, sendo 22 resultantes de negociações demesasespecíficas e doisdaMesaCentral (reajuste linear de 9%, em 2023, ereajuste dos auxíliosem 2024).

*Com informações da Agência Brasil.