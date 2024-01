Governo de MS abre edital para Residência Multiprofissional e Uniprofissional

HRMS / Governo de MS

A Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul publicou na quinta-feira (4), a abertura do edital para o acesso aos Programas de Residência Multiprofissional e Uniprofissional do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul).

Com bolsa no valor de R$ 4.106,09, o edital é destinado aos profissionais graduados nas áreas de Biomedicina, Farmácia e Serviço Social com duas vagas para cada curso, e Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição com quatro vagas cada.

A carga horária é de 60 horas semanais e duração de 2 anos.

Conforme o cronograma, as inscrições poderão ser efetuadas a partir do próximo dia 8 de janeiro até o dia 24 de janeiro, pelo site do www.hospitalregional.ms.gov.br . Após a conclusão de todas as etapas do cronograma, a previsão é que o programa inicie em 1 de março de 2024.