Governo de MS abre novos cadastros para pacientes receberem remédios gratuitos em casa

Divulgação

O Governo de Mato Grosso do Sul começa nesta segunda-feira (19) em Dourados uma ação especial para o cadastramento de novos beneficiários do programa Remédio em Casa. A ação vai até quarta-feira (21), ocorrendo das 7h ás 12h na Urmi (Unidade Reguladora de Medicamentos e Insumos), localizada na Rua Santos Dumont, 105, entre as avenidas Marcelino Pires e Weimar Gonçalves Torres, próximo ao Shopping Avenida Center.

O programa Remédio em Casa é uma iniciativa de entrega medicamentos gratuitos para pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde), como um delivery, facilitando o cotidiano de quem depende de um tratamento contínuo nos municípios de Mato Grosso do Sul.

Criado em 2022, o programa tem mais de 130 tipos de medicamentos do Componente Especializado cadastrados para a entrega, de acordo com informações da SES (Secretaria de Estado de Saúde). Com ações desenvolvidas em conjunto com o Consórcio LIM, as entregas ocorrem de maneira programada e segura.

Atualmente, os pacientes que não estão cadastrados no programa e fazem uso de medicamentos do Componente Especializado fornecidos pelo SUS precisam ir presencialmente até as unidades de saúde para retirá-los. Já com o Remédio em Casa, os pacientes que realizarem o cadastro passam a receber seus medicamentos em casa, com toda a comodidade e segurança, de forma regular, garantindo a continuidade de seu tratamento.

Cadastro

Os cadastros neste mês de agosto serão realizados presencialmente na Urmi. O Remédio em Casa em Estado de Mato Grosso do Sul atende usuários que cumpram os seguintes critérios:

Estarem cadastrados no CEAF (Componente Especializado de Assistência Farmacêutica);

Possuírem documentação válida;

Concordarem e assinarem o Termo de Adesão ao programa