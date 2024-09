Governo de MS amplia vagas em concurso público para diversos cargos na SES

Profissionais irão atuar na saúde estadual / Ascom HRMS / Divulgação

O Governo de Mato Grosso do Sul ampliou as vagas no concurso público de provas e títulos da SES (Secretaria de Estado de Saúde) de 2022, para cargos de gestão do Sistema Único de Saúde, em funções como farmacêutico, enfermeiro, nutricionista, fonoaudiólogo, entre outros.

As 37 novas vagas abertas serão preenchidas por candidatos aprovados em todas as fases do certame, levando em conta a ordem de classificação e o prazo de validade de concurso público. Esta ampliação consta em decreto publicado nesta sexta-feira (30), no Diário Oficial do Estado.

Nas funções que tiveram acréscimo de vagas aparecem os assistentes de serviço de saúde (13), agente condutor de veículos (10), biólogo (2), assistente social (2), analista de desenvolvimento profissional (2), administrador (2), enfermeiro (1), fonoaudiólogo (1), arquiteto (1), nutricionista (1), sanitarista (1), farmacêutico (1), contador (1), contabilidade (1).

No edital lançado em 2022 foram abertas 201 vagas para este certame. No entanto o Governo promoveu várias ampliações ao longo do processo, chegando a 376 vagas abertas, já contando com as que foram publicadas nesta sexta-feira. As contratações são para 29 funções diferentes.

*Com informações da Comunicação do Governo de MS