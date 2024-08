Governo do Estado celebra convênio sobre regionalização da saúde

Acordo firmado na tarde desta terça-feira / Saul Schramm/Governo do Estado

Um acordo firmado hoje (20) entre o Governo de Mato Grosso do Sul e o IEPS (Instituto para Estudos de Políticas de Saúde), e apoio da Associação Umane e da Fundação Lemman, vai possibilitar aprimorar as políticas na área da saúde, com foco especial na consolidação do processo de regionalização da saúde por meio do programa Redes, desenvolvido pelo Instituto para apoiar os estados no desenvolvimento de uma estratégia efetiva de integração e aprimoramento das redes de atenção à saúde (RAS).

A cooperação, assinada pelo governador Eduardo Riedel, o diretor do IEPS, Arthur Aguillar, o secretário de Saúde (SES), Maurício Simões, e pela secretária-adjunta, Crhistinne Maymone, prevê a prestação de uma assessoria técnica pelas instituições para os projetos do PRI (Planejamento Regional Integrado) da SES. Este planejamento é elaborado no âmbito da região de saúde, com base nas necessidades de saúde expressas nos planos municipais de saúde e pactuado, monitorado e avaliado pela Comissão Intergestores Regional - CIR.

O governador Eduardo Riedel salientou que a iniciativa traz uma "clareza de diretrizes para a regionalização da saúde pública". Já o diretor do IEPS, Arthur Aguillar, afirmou que a adesão de Mato Grosso do Sul ao programa Redes vem apoiar a gestão bipartite (municípios e Estado), e está centrada em eixos de capacitação, administração e financiamento indutor. Ainda participaram da solenidade, a gerente de Parcerias e Novos Projetos da Umane, Evelyn Santos, e a gerente de Impacto em Lideranças da Fundação Lemann, Janiele de Paula.

Parceiros

O IEPS é uma organização sem fins lucrativos, independente e apartidária, com escritórios no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Atuam para o aprimoramento das políticas públicas para a saúde no Brasil.

A Umane é uma associação civil, independente, isenta e sem fins lucrativos que apoia iniciativas no âmbito da saúde pública que impactam no SUS por meio de três programas de atuação: atenção integral às condições crônicas, fortalecimento da atenção primária à saúde e o programa de saúde da mulher, Criança e Adolescente.

A Fundação Lemann é uma organização de filantropia familiar, nascida em 2002, a partir do desejo de construir um Brasil mais justo e avançado. Atuam em dois focos estratégicos: Educação e Lideranças.

*Com informações da Comunicação Governo de MS