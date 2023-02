Governo lança campanha de vacinação pré-carnaval contra covid-19 em MS

Vacina bivalente tem como público pessoas a partir dos 12 anos / Divulgação

O Governo do Estado, por meio do Prosseguir (Programa de Saúde e Segurança na Economia) em parceria com os 79 municípios, inicia a partir desta sexta-feira (10) a campanha pré-carnaval da vacina com slogan ‘Vacina no Braço é só Correr pro Abraço’, com objetivo de mobilizar a população a completar o esquema vacinal e se imunizar contra a Covid-19, em Mato Grosso do Sul.

Segundo a presidente do Prosseguir, a procuradora-geral do Estado, Ana Carolina Ali Garcia, a campanha é importante para proteger o sul-mato-grossense. "No âmbito do Prosseguir, ratificamos a importância de se completar o esquema vacinal, de viabilizar ações que visem à busca ativa para vacinação e de novos postos de vacinação, especialmente nesse período Pré-Carnaval".

O secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Corrêa, lembra que a campanha foi apresentada durante a 1ª reunião da CIB (Comissão Intergestores Bipartite) – que reúne os secretários de Saúde de todo o Estado, para que façam a adesão e utilizem a melhor estratégia.

Para a coordenadora Estadual de Vigilância Epidemiológica da SES (Secretaria de Estado de Saúde), Ana Paula Rezende de Oliveira Goldfinger, os municípios são responsáveis por realizarem suas estratégias de vacinação e de acordo com as suas possibilidades. “Nós já fizemos uma reunião com os todos os municípios e depois reforçamos na CIB para que façam uma intensificação da vacina neste período de pré-Carnaval para que a gente não corra o risco de ter um aumento de casos novos de Covid-19. Para que a população possa aproveitar esse período de festa com segurança”.

Ana Paula ainda reforça que há doses suficientes para todos os públicos nos 79 municípios do Estado. “Então, que os pais ou responsáveis aproveitem e levem as crianças para se vacinarem, estamos com o período das aulas retornando é o momento para se vacinar. Os adultos que ainda não completaram o esquema vacinal, procurem uma unidade de saúde, não deixem de tomar as doses seja para o início do esquema primário (D1 ou D2) ou as doses de reforços (Ref1 ou Ref2)”.

Pfizer Bivalente

A coordenadora ainda reforça que a SES (Secretaria de Estado de Saúde) vai antecipar a vacinação da primeira fase da vacina Pfizer Bivalente, em Mato Grosso do Sul, antes da Campanha Nacional de Imunização contra Covid, prevista para o dia 27 de fevereiro de 2023.

“Nós já conversamos com o Ministério da Saúde, considerando que vamos receber hoje mais de 32 mil doses da vacina Bivalente e na próxima segunda-feira (13) mais 209 mil doses do imunizante. Vamos fazer a entrega desta vacinar ainda na segunda-feira aos 79 municípios e eles poderão iniciar a vacinação deste público já terça-feira (14)”.

Integram a primeira fase dos indivíduos aptos a se vacinarem: Idosos a partir de 70; pessoas vivendo em instituições de longa permanência a partir de 12 anos; abrigados e trabalhadores destas instituições, imunocomprometidos, comunidade indígenas, ribeirinhas e quilombolas e profissionais da saúde. A vacina Bivalente deve ser usada somente para dose de reforço.

O esquema vacinal para os grupos prioritários, será de uma dose da vacina Covid-19 bivalente (Reforço) a partir dos 12 anos de idade, para pessoas que apresentarem pelo menos o esquema prévio de duas doses com vacinas monovalentes. O intervalo para doses de reforço com vacinas bivalentes será a partir de 4 meses da última dose de reforço ou última dose do esquema primário (básico) com vacinas monovalentes.

Campanha Pré-Carnaval da Vacina

A Campanha Pré-Carnaval da Vacina ‘Vacina no Braço é só Correr pro Abraço’ é coordenada pelo Governo do Estado, por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde) em parceria com os municípios com objetivo de criar iniciativas para a vacinação para que os foliões possam curtir em segurança o Carnaval de 2023.

A SES/MS coloca como sugestão ações estratégicas como: mutirões de vacinação em unidades de saúde ou postos de vacinação, considerando a capacidade física, pessoal e financeira de cada município, mas principalmente, a busca ativa em idosos que vivam em Instituições de Longa Permanência. Cada cidadão deve ficar atento aos locais de vacinação descritos pelo município.

A Secom (Secretaria Executiva de Comunicação) fornecerá a distribuição de arte digital como faixas e a logo da campanha para que os municípios possam fazer a produção e facilitar a identificação dos pontos de vacinação.