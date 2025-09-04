Governo publica edital da PPP do Hospital Regional de MS

Leilão está marcado para dezembro e prevê investimento de R$ 5,6 bi
O hospital seguirá 100% público / Governo de MS
O Governo de Mato Grosso do Sul publicou, nesta quinta-feira, 4, o aviso de licitação da PPP (Parceria Público-Privada) do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul). O objetivo é modernizar a unidade, ampliar em 60% a capacidade de leitos e melhorar a eficiência na gestão dos serviços não assistenciais.
O hospital seguirá 100% público, com atendimento gratuito pelo SUS e gestão assistencial sob responsabilidade do Estado. A empresa vencedora da concessão ficará responsável por obras, reformas, compra de equipamentos e gestão de serviços operacionais, como limpeza, nutrição, manutenção, segurança, lavanderia, entre outros.
A proposta inclui a construção de dois novos blocos, elevando a área construída para 71 mil m² e totalizando 577 leitos de internação. O estacionamento também será ampliado para 911 vagas. A concessão terá duração de 30 anos, com investimento estimado em R$ 5,6 bilhões — R$ 748,4 milhões em aporte inicial e R$ 218,4 milhões em reinvestimentos.
O contrato também prevê o uso de soluções sustentáveis e inovadoras, como energia solar, automação e robotização da farmácia.
O leilão será realizado no dia 4 de dezembro, às 14h, na B3, em São Paulo. O critério de julgamento será o menor valor de contraprestação pública mensal, com teto de R$ 20 milhões — valor que poderá ser reduzido de acordo com os lances ofertados.
Todos os documentos e detalhes da licitação estão disponíveis no site oficial: www.epe.segov.ms.gov.br
