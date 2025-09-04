Acessibilidade

04 de Setembro de 2025 • 19:09

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

Governo publica edital da PPP do Hospital Regional de MS

Leilão está marcado para dezembro e prevê investimento de R$ 5,6 bi

Redação

Publicado em 04/09/2025 às 16:53

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O hospital seguirá 100% público / Governo de MS

O Governo de Mato Grosso do Sul publicou, nesta quinta-feira, 4, o aviso de licitação da PPP (Parceria Público-Privada) do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul). O objetivo é modernizar a unidade, ampliar em 60% a capacidade de leitos e melhorar a eficiência na gestão dos serviços não assistenciais.

O hospital seguirá 100% público, com atendimento gratuito pelo SUS e gestão assistencial sob responsabilidade do Estado. A empresa vencedora da concessão ficará responsável por obras, reformas, compra de equipamentos e gestão de serviços operacionais, como limpeza, nutrição, manutenção, segurança, lavanderia, entre outros.

Leia Também

• PPP do Hospital Regional é aprovada e prevê investimento de R$ 5,6 bilhões

• Bonito sedia encontro regional do Congemas

• Aquidauana participa da Conferência Regional de Políticas para Mulheres

A proposta inclui a construção de dois novos blocos, elevando a área construída para 71 mil m² e totalizando 577 leitos de internação. O estacionamento também será ampliado para 911 vagas. A concessão terá duração de 30 anos, com investimento estimado em R$ 5,6 bilhões — R$ 748,4 milhões em aporte inicial e R$ 218,4 milhões em reinvestimentos.

O contrato também prevê o uso de soluções sustentáveis e inovadoras, como energia solar, automação e robotização da farmácia.

O leilão será realizado no dia 4 de dezembro, às 14h, na B3, em São Paulo. O critério de julgamento será o menor valor de contraprestação pública mensal, com teto de R$ 20 milhões — valor que poderá ser reduzido de acordo com os lances ofertados.

Todos os documentos e detalhes da licitação estão disponíveis no site oficial: www.epe.segov.ms.gov.br

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

SES

Aquidauana recebe ambulância do Governo de MS

Reforma completa

Setor de Nefrologia do HRMS é reformado após investimento de R$ 2,1 milhões

Terenos

Terenos apresenta projeto do novo hospital

Carne imprópria para consumo é encontrada em açougue de Terenos

Mais de 130 kg de drogas escondidas em caminhão são apreendidos em Terenos

Terenos distribui 600 cobertores para famílias em vulnerabilidade

Saúde

Mortes por dengue sobe para 17 em Mato Grosso do Sul

Publicidade

Política

Programa estadual vai distribuir absorventes em MS

ÚLTIMAS

Economia

Cade dá 30 dias para Gol e Azul detalharem acordo de cooperação

Empresas ficam proibidas de expandir as rotas conjuntas até decisão

Polícia

PRF recupera veículo furtado e com placas falsas na BR-267

Picape havia sido furtada em Belo Horizonte

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo