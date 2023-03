Hemodiálise do Hospital Regional recebe máquinas modernas

Equipamento novo em atendimento / Divulgação

O Hospital Regional de Aquidauana fez a troca de 15 máquinas modernas para atendimento no Centro de Diálise, que atende moradores da microrregião que além de Aquidauana, atende Anastácio, Miranda, Dois Irmãos do Buriti, Bodoquena, Jardim e Guia Lopes da Laguna.

Os equipamentos são de última geração e oferecem, dentre outras vantagens, uma qualidade melhor de diálise, impactando na qualidade de atendimento para nossos pacientes renais. Um dos destaques aponta a eficácia da diálise durante todo o procedimento, isso permite que a equipe ajuste a máquina durante a sessão do paciente. A qualidade da assistência prestada e o resultado do tratamento melhoram consideravelmente.

A diretora geral do Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, enfermeira nefrologista Claudia Nascimento, também responsável técnica pelo corpo de enfermagem do setor de Hemodiálise, explica que a Unidade Hospitalar possui um contrato de locação com uma empresa especializada e que esta realiza a troca dos equipamentos a cada 5 anos, tempo em que as máquinas começam a apresentar problemas técnicos, então a empresa após renovação do contrato faz a substituição por novas e mais modernas, o que é mais vantagem para o Hospital. Mais 3 máquinas serão substituídas em breve, deixando completas todas as salas de diálise.

Já a médica nefrologista Carmen Mequi, responsável pela Hemodiálise de Aquidauana, evidencia que, além das máquinas novas, o olhar da gestão Odilon Ribeiro para o setor proporciona diversos investimentos na estrutura física, oferecendo ainda mais conforto não somente para os pacientes, mas melhores condições de trabalho para os funcionários.

Devido ao aporte financeiro que a Prefeitura de Aquidauana oferece ao Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, que também atende outros municípios, é possível que a direção faça diversas melhorias em todos os setores da nossa Unidade Hospitalar, inclusive esta.

Diálise

A diálise não trata a doença renal, mas substitui a função dos rins ao filtrar o sangue para retirar líquidos e toxinas como a uréia e a creatinina. Na hemodiálise essa filtragem é feita através de uma máquina na qual o sangue passa por um filtro e retorna ao paciente com uma quantidade menor de impurezas.