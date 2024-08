Hemosul alerta para queda nas doações de sangue e apela para doadoes

A campanha é especial por ser um período de baixa doação / O Pantaneiro

Após uma significativa alta nas doações de sangue durante campanha de convocação recente, a Rede Hemosul MS volta a enfrentar uma diminuição no número de doadores. As campanhas de incentivo são fundamentais para atrair novos doadores e mobilizar a população, mas é crucial que esse número de doadores mobilizados se mantenha ao longo do ano.

A coordenadora da Rede Hemosul MS, Marina Sawada Torres, reforça que a instituição atende a todo o Estado e destacou a importância de manter a regularidade nas doações para garantir a segurança dos estoques de sangue e hemocomponentes, essenciais para o atendimento de emergências e procedimentos médicos.

"As doações precisam ser constantes para que possamos atender a demanda dos hospitais e garantir que não faltem componentes sanguíneos para quem precisa", explica a coordenadora.

A diminuição nas doações coloca em risco a capacidade do Estado de Mato Grosso do Sul em atender a demanda de cirurgias e tratamentos de pacientes que dependem de sangue. O Hemosul faz um apelo para que a população continue doando, lembrando que cada doação pode salvar até quatro vidas.

"Na semana passada tivemos a média de 230 doações. De quarta a sábado foram quase 300 pessoas por dia que compareceram ao Hemosul. Já nesta semana, entre segunda e terça-feira, tivemos uma média de 135 pessoas. Está bom, mas está prevista uma nova frente fria e a tendência é diminuir drasticamente as doações. No entanto, a demanda continua", afirma.

É importante enfatizar a necessidade de doações de todos os tipos sanguíneos, com atenção especial aos tipos O- e O+, que são os mais requisitados. Além disso, a doação é um processo seguro, rápido e que pode ser repetido com regularidade.

"Nosso objetivo é manter os estoques sempre em níveis seguros, mas para isso precisamos do apoio contínuo da população", conclui Marina.

Doação

Para doar sangue é necessário comparecer a uma das unidades de coleta portando documento oficial com foto, ter entre 16 e 69 anos, sendo que menores entre 16 e 17 anos devem estar acompanhados pelo pai ou mãe ou responsável legal, pesar 51kg ou mais e estar bem alimentado e hidratado para realizar a doação.

Não existe um substituto para o sangue e sua disponibilidade é essencial em diversas situações. Doar sangue é um ato de solidariedade, então, faça a sua parte. Procure o hemocentro mais próximo e doe sangue regularmente. Doar sangue salva vidas.

*Com informações do Hemosul