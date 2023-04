Hemosul capacita rede de atendimento e orienta pacientes sobre hemofilia

Diversos profissionais da capacitação / Foto: Bruno Rezende/Gov MS

Profissionais da saúde da Rede Hemosul em Mato Grosso do Sul, que atuam em Campo Grande, Dourados e Coxim, participaram do Capacita Hemofilia MS. A ação realizada em alusão ao Dia Mundial da Hemofilia, comemorado hoje (17), foi realizada para capacitação dos profissionais da saúde e pacientes que receberam informações sobre procedimentos, diagnóstico precoce, profilaxia (tratamento antecipado) e autoinfusão. Os municípios escolhidos são os com maior quantidade de pessoas com hemofilia no Estado.

A hemofilia, uma coagulopatia, é um distúrbio genético e hereditário que afeta a coagulação do sangue. Em caso de contusões e machucados, que normalmente cicatrizam sozinhos em pessoas com coagulação normal, nos hemofílicos, podem causar hemorragias graves, com risco de morte ou sequelas para toda a vida.

Com foco em dois públicos, o Capacita Hemofilia MS foi ministrado pelo doutor em Investigações Biomédicas Francisco Careta, hemofílico, e que é uma das referências em conscientização à coagulopatia no Brasil. Nas três etapas realizadas em Coxim, Dourados e Campo Grande, foram coordenados dois eventos.

“Entendo a relevância do tema e a necessidade de tratar desse assunto para uma vida com qualidade para as pessoas com hemofilia”, afirmou Careta. Ele é coordenador do Grupo de Pesquisas em Desordens Hemorrágicas da UFES (Universidade Federal do Espírito Santo), e desenvolve o trabalho de conscientização por todo o País, com palestras para profissionais e pacientes.

Profissionais da saúde - médicos, enfermeiros, biomédicos, farmacêuticos, profissionais de educação física e fisioterapeutas - da Rede Hemosul MS, agências transfusionais dos hospitais, atenção básica de saúde e acadêmicos das áreas, foram capacitados para o diagnóstico ainda nos primeiros anos de vida, que pode evitar sequelas e proporcionar a pessoa com hemofilia uma vida normal.

Além disso, foi salientada a importância da profilaxia, tratamento de hemofilia com fatores de coagulação e outros hemoderivados e medicamentos, que evita que os sangramentos se prolonguem no paciente, possibilitando qualidade de vida, sem sequelas. “As crianças com hemofilia de hoje deverão trilhar uma vida plena sem sequelas, devido a terem os fatores disponibilizados pelo SUS (Sistema Único de Saúde) para tratamento. O que não aconteceu com os jovens e adultos, como não tiveram acesso quando crianças, e somente adiante, apresentam sérias sequelas como paralização de movimentos, artroses, dores, entre outras”, disse Neder Santos, presidente da APHEMS (Associação de Pessoas com Hemofilia em Mato Grosso do Sul).

Outro evento realizado teve como alvo as pessoas com hemofilia, com informações sobre tratamentos, autoinfusão e demais temas necessários para o seu cotidiano. Os pacientes puderam tirar dúvidas com o palestrante, profissionais do Hemosul e também com a Rochelle, robô interativo da Roche Farma Brasil, que interagiu em um quiz sobre hemofilia, plataformas de consulta pública e muito mais.

“A Rede Hemosul é a responsável pela distribuição dos fatores de coagulação para todo o Estado, que são disponibilizados pelo SUS. Essa frente de trabalho nos orgulha, pois podemos contribuir significativamente para a qualidade de vida das pessoas com hemofilia, com os fatores e com a qualificação necessária para a compreensão e mobilização para a causa”, disse Marli Vavas, coordenadora do Hemosul.

Atualmente as pessoas com a doença tem acesso a carteirinha do hemofílico, que dá direito a transporte gratuito de ônibus para os pacientes e atendimento de urgência ou emergência, se necessário, nas unidades de saúde.

Congresso em São Paulo

Com o tema "Cuidado Integral e Vida Ativa: da Infusão à Inovação" o Congresso da Abraphem aconteceu em São Paulo nos dias 15 e 16 de abril, e a servidora Sandra Duaillibi representou o Hemosul no evento. Ela tem 17 anos de atuação como profissional e há seis anos trata de pacientes com hemofilia no ambulatório no Hemosul do Hospital Regional, além de trabalhar com hidroterapia para pessoas com hemofilia na piscina da APAE, parceira do Hemosul.

O evento reuniu profissionais da área da saúde de diferentes locais do Brasil e Sandra foi escolhida para participar como palestrante, onde falou sua experiência e apresentou suas técnicas aplicadas aos pacientes.