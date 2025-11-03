Acessibilidade

03 de Novembro de 2025 • 19:29

Saúde

Hemosul pede apoio da população para estoque de plaquetas e sangue A+ e O+

Plaquetas têm validade média de 5 dias e precisam ser diariamente reabastecidas para atender demandas dos hospitais de todo o Estado

Redação

Publicado em 03/11/2025 às 17:54

Embora todas as tipagens sejam bem-vindas, atualmente são esses os estoques que apresentam maior demanda / SES

A Rede Hemosul, serviço estadual responsável pelo abastecimento de sangue e componentes sanguíneos em Mato Grosso do Sul, convida a população a contribuir com a doação de plaquetas, com atenção especial aos tipos sanguíneos A e O positivos. Embora todas as tipagens sejam bem-vindas, atualmente são esses os estoques que apresentam maior demanda.

Coordenadora do Hemosul, Marina Sawada Torres explica que as plaquetas têm validade de cerca de 5 dias, o que exige reposição constante. “O ideal para mantermos os estoques entre os níveis seguros é de 130 a 150 doações diárias. Por isso, a participação da população é fundamental”, destaca.

As plaquetas são essenciais em diversos tratamentos, desde pacientes hematológicos, oncológicos, transplantes de orgãos até cirurgias de grande porte e emergências médicas. “Cada doação contribui diretamente para salvar até 4 vidas, garantindo que os hospitais tenham esse componente disponível quando necessário, pois não há substituto para o sangue, dependemos das doações para manter os estoques e atender aos pacientes", explica Marina.

O Hemosul mantém uma rotina organizada de coletas, mas lembra que a disponibilidade de sangue e plaquetas depende da solidariedade e altruísmo da população. Para doar, é necessário estar em boas condições de saúde, apresentar documento oficial com foto e atender aos critérios básicos para a doação de sangue.

O hemocentro reforça que a doação é um ato simples, seguro e rápido, que pode fazer diferença para quem precisa de transfusões. Com a reposição constante, o hemocentro consegue manter não apenas o estoque de plaquetas, mas também o de hemáceas, garantindo a continuidade do atendimento seguro e eficaz para todos os pacientes do estado.

Como doar sangue

Para quem vai doar sangue pela primeira vez, algumas orientações tornam o processo mais seguro e tranquilo:

  • É necessário ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 precisam de autorização dos responsáveis e a primeira doação deve ocorrer até os 60 anos; acima dessa idade, apenas doadores regulares podem doar), pesar 51 kg ou mais e estar em boas condições de saúde;
  • Durma bem na noite anterior e faça uma refeição leve antes da doação, evitando alimentos gordurosos nas 4h que antecedem;
  • Mantenha-se bem hidratado antes e depois da doação;
  • Leve um documento oficial com foto;
  • Após a doação, descanse e evite esforços físicos nas primeiras horas.

A doação pode ser feita diretamente na unidade do Hemosul ou, no período da manhã, nos postos de coleta da Santa Casa e do Hospital Regional.

O Hemosul lembra que pessoas com doenças respiratórias devem aguardar a recuperação antes de doar. Homens podem doar até quatro vezes ao ano, com intervalo mínimo de dois meses entre as doações. Mulheres podem doar até três vezes ao ano, com intervalo mínimo de três meses.

Serviço

  • O Hemosul Coordenador fica na Av. Fernando Corrêa da Costa, 1304. O funcionamento é das 7h às 17h de segunda a sexta, e das 7h às 12h no sábado.
  • Os telefones para contato são 3312-1517 e 98163-1547(WhatsApp).
  • Outras unidades na Capital e interior podem acessar horários de atendimento e endereços pelo link clicando aqui.

*Com informações da Comunicação SES

