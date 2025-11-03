Hemosul pede apoio da população para estoque de plaquetas e sangue A+ e O+

Plaquetas têm validade média de 5 dias e precisam ser diariamente reabastecidas para atender demandas dos hospitais de todo o Estado
Embora todas as tipagens sejam bem-vindas, atualmente são esses os estoques que apresentam maior demanda / SES
A Rede Hemosul, serviço estadual responsável pelo abastecimento de sangue e componentes sanguíneos em Mato Grosso do Sul, convida a população a contribuir com a doação de plaquetas, com atenção especial aos tipos sanguíneos A e O positivos. Embora todas as tipagens sejam bem-vindas, atualmente são esses os estoques que apresentam maior demanda.
Coordenadora do Hemosul, Marina Sawada Torres explica que as plaquetas têm validade de cerca de 5 dias, o que exige reposição constante. “O ideal para mantermos os estoques entre os níveis seguros é de 130 a 150 doações diárias. Por isso, a participação da população é fundamental”, destaca.
As plaquetas são essenciais em diversos tratamentos, desde pacientes hematológicos, oncológicos, transplantes de orgãos até cirurgias de grande porte e emergências médicas. “Cada doação contribui diretamente para salvar até 4 vidas, garantindo que os hospitais tenham esse componente disponível quando necessário, pois não há substituto para o sangue, dependemos das doações para manter os estoques e atender aos pacientes", explica Marina.
O Hemosul mantém uma rotina organizada de coletas, mas lembra que a disponibilidade de sangue e plaquetas depende da solidariedade e altruísmo da população. Para doar, é necessário estar em boas condições de saúde, apresentar documento oficial com foto e atender aos critérios básicos para a doação de sangue.
O hemocentro reforça que a doação é um ato simples, seguro e rápido, que pode fazer diferença para quem precisa de transfusões. Com a reposição constante, o hemocentro consegue manter não apenas o estoque de plaquetas, mas também o de hemáceas, garantindo a continuidade do atendimento seguro e eficaz para todos os pacientes do estado.
Como doar sangue
Para quem vai doar sangue pela primeira vez, algumas orientações tornam o processo mais seguro e tranquilo:
A doação pode ser feita diretamente na unidade do Hemosul ou, no período da manhã, nos postos de coleta da Santa Casa e do Hospital Regional.
O Hemosul lembra que pessoas com doenças respiratórias devem aguardar a recuperação antes de doar. Homens podem doar até quatro vezes ao ano, com intervalo mínimo de dois meses entre as doações. Mulheres podem doar até três vezes ao ano, com intervalo mínimo de três meses.
Serviço
