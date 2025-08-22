Acessibilidade

22 de Agosto de 2025 • 19:49

Saúde

Hospital Funrural de Aquidauana recebe novo eletrocardiograma

Equipamento foi entregue com recursos de emenda parlamentar e reforça estrutura de diagnóstico cardiológico no município

Redação

Publicado em 22/08/2025 às 17:10

Equipamento foi adquirido com recursos de emenda parlamentar / D. Pitti/ALMS

O Hospital Funrural, mantido pela Sociedade Beneficente Ruralista de Assistência Médica Hospitalar, recebeu na quarta-feira, 20, um novo aparelho de eletrocardiograma. A entrega foi realizada durante ato oficial com a presença de autoridades locais e representantes da unidade.

O equipamento foi adquirido por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Renato Câmara (MDB), com recursos destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Aquidauana. Segundo o parlamentar, foram R$ 50 mil aplicados este ano para fortalecer o atendimento de saúde no município, incluindo a compra do eletrocardiograma.

Participaram da entrega o prefeito Mauro do Atlântico, o vereador Sargento Cruz, responsável por intermediar a solicitação do equipamento, além do diretor administrativo do hospital, Eulálio Abel Barbosa, e da diretora clínica, dra. Auracelia Marques Barbero.

Renato Câmara ao lado do diretor administrativo do Hospital Funrural, Eulálio Abel Barbosa, durante a entrega do novo eletrocardiograma.

De acordo com os representantes da instituição, o novo equipamento deve contribuir para a realização de diagnósticos mais rápidos e precisos de doenças cardíacas, além de melhorar a estrutura de atendimento da unidade.

Além do reforço em equipamentos, o hospital também passou por melhorias na infraestrutura externa. Com apoio da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), foi realizada a aplicação de fresas de asfalto na entrada do hospital, com objetivo de melhorar as condições de acesso, especialmente em períodos de chuva.

Nos últimos anos, o município de Aquidauana recebeu outros repasses parlamentares do deputado Renato Câmara, voltados principalmente à área da saúde, além de recursos para a educação, incluindo a compra de equipamentos escolares e materiais para a UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), campus local.

