Hospital Municipal Cristo Rei encerra dois meses com 15 mil atendimentos

O Hospital Municipal Cristo Rei, em Dois Irmãos do Buriti, deve encerrar os primeiros dois meses deste ano com mais de 15 mil procedimentos médicos, entre consultas, exames, medicações, radiografias, entre outros.

Conforme a unidade da macrorregião de Aquidauana, o fluxo de pacientes entre janeiro e março de 23, diversas especialidades recebidas foram avaliadas por um profissional da enfermagem capacitado em qualificar o risco e gravidade de cada caso, etapa necessária para identificar a urgência do atendimento.

Em janeiro, registramos 2.820 consultas médicas, onde foram realizados 2.818 procedimentos, 1.523 exames laboratoriais, 73 raio-x e 62 eletrocardiogramas. Também realizamos 12 cirurgias.

Já no mês de fevereiro, foram 2.429 atendimentos médicos com 3.484 procedimentos, onde foram feitos 1.474 exames laboratoriais, 156 radiografias e 59 eletrocardiogramas. Foram internados 11 pacientes e 1 parto normal de gêmeos. Também no mês de fevereiro foram transportados 57 pacientes para hospitais de referência em Campo Grande e 38 para Aquidauana.