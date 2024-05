Hospital municipal de Bonito recebe novos equipamentos

Novos equipamentos / Divulgação

A Prefeitura de Bonito anunciou nesta sexta-feira, 3, um importante investimento em saúde, direcionado ao Hospital Darci João Bigaton. A aquisição de novos equipamentos, viabilizada por recursos da portaria 544 de 03 de maio de 2023, destina-se ao incremento de custeio da média e alta complexidade do Ministério da Saúde.

Entre os equipamentos adquiridos, destaca-se o Cardiotógrafo, cuja função é auxiliar no monitoramento e avaliação dos riscos de complicações do bebê dentro do útero materno. Essa ferramenta desempenha um papel fundamental na prevenção e diagnóstico de condições cardíacas do bebê, proporcionando uma avaliação precisa e abrangente das situações de risco.

Além disso, o Hospital recebeu um aparelho Oftalmoscópio, que possibilita uma avaliação rápida e não invasiva nos recém-nascidos, identificando potenciais problemas de visão, como catarata congênita, glaucoma congênito, retinoblastoma, entre outros. Essa medida visa garantir intervenções precoces para preservar a saúde ocular dos bebês.

Outro equipamento incorporado é o teste do coraçãozinho, também conhecido como oximetria de pulso. Esse exame, indolor e não invasivo, avalia os níveis de oxigênio no sangue do recém-nascido, contribuindo para a detecção precoce de defeitos cardíacos congênitos. Identificar essas condições logo no início é crucial para iniciar o tratamento de forma imediata, assegurando melhores resultados e qualidade de vida para os recém-nascidos.

Esses investimentos representam apenas uma parte da reestruturação em curso no Hospital Darci João Bigaton, que inclui também uma reforma física completa. A iniciativa visa fortalecer a capacidade da unidade de atender às necessidades de saúde.