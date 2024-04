Hospital Regional abre processo seletivo com 24 vagas

A Funsau (Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul) abriu nesta terça-feira (16) novo processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais para atuação no HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul).

Ao todo são ofertadas 24 vagas, sendo cinco para técnico em radiologia, oito para técnico em laboratório, oito para analista clínico e três para médico cardiologista hemodinamicista.

Poderá participar do processo seletivo todo profissional que possua os requisitos básicos e demais condições exigidas para o exercício da função, conforme especificado edital e as inscrições serão realizadas exclusivamente no período compreendido entre às 8 horas do dia 16 de abril às 17 horas do dia 23 de abril de 2024, pelo site www.concursos.ms.gov.br.

Os interessados podem conferir o edital no Diário Oficial do Estado desta terça, da página 103 a 119.

*As informações são do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul