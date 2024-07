Hospital Regional da Grande Dourados promove atividade para reforçar segurança dos pacientes

O Hospital Regional de Cirurgias da Grande Dourados realizou, por meio do NQSP (Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente), entre os dias 18 e 19 de julho, a “Pipoca da Notificação” para reforçar os processos internos que visam a segurança do paciente.

A iniciativa buscou incentivar as equipes assistenciais e administrativas a realizar notificações de eventos adversos e não conformidades na unidade. “No dia a dia de cuidados com os pacientes, os profissionais passam por diversas situações e é preciso que todas as ocorrências adversas e não conformidades sejam relatadas para que possamos projetar estratégias de aperfeiçoamento”, afirmou Amanda Correa, coordenadora do NQSP.

Ela destacou que todos os 150 colaboradores do hospital realizam treinamentos e cursos periódicos que abordam várias situações do trabalho. “E é através desses cursos que buscamos promover de maneira permanente a cultura da qualidade e segurança do paciente”, acrescentou Amanda.

Essa cultura envolve a adoção de práticas e métodos de atendimento que garantem a qualidade nos cuidados com os pacientes. A OMS (Organização Mundial da Saúde) chegou a criar as seis metas de segurança do paciente que toda a unidade de saúde deve promover entre seus profissionais. São elas:

Identificação correta do paciente;

Comunicação efetiva entre profissionais de saúde, pacientes e familiares;

Segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos;

Assegurar cirurgia em local, procedimento e paciente corretos;

Higienizar as mãos para evitar infecções;

Reduzir o risco de quedas e lesões por pressão.

Para cada uma dessas metas, há uma série de condutas que os profissionais devem seguir no atendimento ao paciente, como a notificação de incidentes e eventos adversos abordados na atividade “Pipoca da Notificação”.

“Decidimos realizar uma dinâmica humanizada para lembrar e reforçar a todos os colaboradores sobre práticas de notificação. Com esse mapeamento, conseguimos agir preventivamente, garantir a assistência de qualidade para os nossos pacientes”, disse a coordenadora do NQSP.

*As infomações são do site do Governo do Estado de Mato Grosso Sul