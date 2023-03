Hospital Regional Dr. Estácio Muniz recebe novas poltronas para setor de hemodiálise

Poltronas novas no hospital / (Foto: Divulgação)

O Hospital Regional Dr. Estácio Muniz divulgou nesta quarta-feira, 29, mais uma boa notícia para os pacientes atendidos no setor de hemodiálise. A unidade recebeu novas poltronas mais modernas e confortáveis para acomodar quem passa por um momento delicado de saúde.

As poltronas onde os pacientes renais fazem diálise foram substituídas por outros modelos, as mais modernas do mercado, acolchoadas, reclináveis e confortáveis, proporcionando conforto e segurança enquanto passam pelo tratamento.

Segundo o hospital, a medida faz parte das ações de renovação de equipamentos das unidades de saúde, em prol da qualidade do atendimento à nossa população. Além de Aquidauana, são atendidos moradores da microrregião como Anastácio, Miranda, Dois Irmãos do Buriti, Bodoquena. Alguns pacientes de Jardim e Guia Lopes da Laguna também recebem atendimento no setor de Hemodiálise.

Na primeira quinzena de março, o hospital já havia feito a troca das máquinas de hemodiálise, através do contrato de locação com a empresa terceirizada que atende a Unidade Hospitalar. Equipamentos são de última geração e oferecem, dentre outras vantagens, uma qualidade melhor de diálise, impactando na qualidade de atendimento para nossos pacientes renais.

"Elas fornecem uma avaliação da eficácia da diálise durante todo o procedimento. Isso permite a equipe ajustar a máquina durante a sessão do paciente. A qualidade da assistência prestada e o resultado do tratamento melhoram consideravelmente", descreveu.