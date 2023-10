Hospital Universitário da UFMS trabalha na conscientização sobre o AVC

Reprodução UFMS

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Humap-UFMS) reforça, neste mês de outubro, a campanha de conscientização sobre a prevenção e o tratamento adequado de pacientes com Acidente Vascular Cerebral (AVC) agudo, motivada pelo Dia Mundial de Conscientização do AVC (29/10).

O AVC, popularmente denominado de “derrame”, é uma alteração súbita do fluxo sanguíneo cerebral, em que ocorre comprometimento da oxigenação em alguma região do encéfalo (composto pelo cérebro, cerebelo e tronco encefálico), provocando lesões.

As limitações causadas por um AVC dependem da parte cerebral afetada e do tamanho da lesão, incluindo: alterações e/ou perda dos movimentos e da sensibilidade; alterações na fala; alterações na compreensão; alterações na maneira como a pessoa pensa ou sente o mundo ao seu redor.

O Humap-UFMS é referência para o atendimento de AVC. “Temos uma unidade de AVC com cinco leitos, é uma Unidade de AVC Nível 2, que atende, em média, 55 pacientes por mês. É uma unidade que tem como função o acolhimento dos pacientes na fase aguda, bem como seu tratamento sintomático, a investigação etiológica desses pacientes, e o início de uma terapia de reabilitação”, informa o médico neurologista Gabriel Pereira Braga.

Dados divulgados pelo Ministério da Saúde, indicam que, nos últimos anos, o AVC tem causado mais mortes no Brasil do que os infartos e até mesmo o covid-19. O atendimento em tempo adequado ao paciente com AVC agudo é capaz de reduzir o risco de morte e até mesmo de sequelas. E para que isso seja possível, é necessário que todos (população e profissionais de saúde) conheçam os sinais de alerta.