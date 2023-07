HR de Aquidauana reforça alerta de aumento de casos de síndrome respiratórias

Hospital Regional Dr. Estácio Muniz / Foto: Divulgação

O Hospital Regional Dr. Estácio Muniz emitiu reforço em alerta à saúde considerando o aumento de casos de síndrome gripais em Mato Grosso do Sul.

A alta nos casos é elevada pela estação mais fria do ano e baixa umidade do ar. Aglomerações em ambientes menos ventilados, favorece as infecções em crianças, tais como gripe, bronquiolite e pneumonia.

"No caso das crianças de um a nove anos, os números são ainda mais alarmantes. Conforme o Boletim Epidemiológico do Estado, as internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave em crianças de 1 a 9 anos representa quase 40% em todo o MS", descreve.

Isso tem gerado um elevado número de hospitalizações dos pequenos, inclusive em Unidades de Terapia Intensiva pediátrica ou neonatal. Em Aquidauana, a UTI da Unidade Hospitalar atende somente adultos, crianças precisam ser encaminhadas para Campo Grande. Mas devido à superlotação dessas Unidades pediátricas, a Central de Regulação do Estado está encaminhando para o Hospital de Três Lagoas.

"Então quando uma criança necessita ser encaminhada para Três Lagoas, a gestão municipal com a direção do Hospital Regional de Aquidauana providencia de imediato o transporte do paciente, independente do horário, com UTI Móvel, enfermeiro/técnico de enfermagem e um médico, em um deslocamento de aproximadamente 12 horas (ida e volta), garantindo atendimento especializado que o paciente necessita".

Recentemente, um bebê de quatro meses precisou ser encaminhado para Três Lagoas. A UTI Móvel devidamente equipada, com a equipe, o papai e a mamãe a bordo, saiu de Aquidauana às 20h30 da última sexta-feira, 21.