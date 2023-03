HR recebe novos médicos residentes aprovados em seleção

20 profissionais novos vão atuar na unidade / Divulgação

Em evento de acolhida que teve início nesta quarta-feira (1°), o HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) recebeu novos médicos residentes aprovados em processo seletivo.

Os médicos foram recepcionados com uma mensagem de boas vindas do diretor-geral do HRMS, Paulo Limberger , que junto com a diretora técnica, Patrícia Rubini, destacou a importância da residência médica na vida dos profissionais, que impacta diretamente na qualidade do atendimento à população.

Conforme a diretora de Ensino e Pesquisa de Qualidade Institucional do HRMS, Roberta Higa, responsável pelo Programa de Residência Médica, os novos residentes terão uma série de atividades no decorrer desta semana que tem a finalidade inseri-los na rotina do hospital.

“Hoje iniciamos com o novo grupo e estamos realizando essa semana de acolhimento. Esse é mais um importante passo para o médico recém-formado. Aqui, ele vai melhorar as habilidades dentro da sua especialidade para começar a trabalhar, com foco voltado ao SUS”, disse a diretora.

Os novos profissionais compõem o quadro das seguintes especialidades: Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia Geral, Clínica Médica, Gastroenterologia, Ginecologia e Obstetrícia, Medicina de Emergência, Medicina Intensiva Adulto, Neurologia, Nefrologia, Pediatria e uma turma inédita que é da Coloproctologia.

Ao todo, 29 profissionais participam das atividades de acolhida que serão realizadas até a próxima segunda-feira (6), no auditório Jacarandá. Mais nove vagas ainda serão preenchidas.