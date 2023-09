HRMS abre inscrições em seleção para Residência Médica 2024

Hospital Regional em Campo Grande / Divulgação

O HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) abre processo seletivo para o preenchimento de vagas nos Programas de Residência Médica 2024. Ao todo, são ofertadas 49 vagas em diversas especialidades, divididas em duas modalidades: acesso direto e pré-requisito.

As vagas de acesso direto estão disponíveis para médicos recém-formados ou aqueles que desejam ingressar em uma nova especialidade, sem necessidade de pré-requisito. Já as vagas de pré-requisito exigem que o candidato tenha concluído a residência médica em uma especialidade relacionada.

Os interessados em participar do processo seletivo devem ficar atentos ao prazo de inscrição, que encerra no dia 23 de outubro de 2023. Os candidatos devem efetuar suas inscrições exclusivamente pelo site da Associação Médica do Rio Grande do Sul através do seguinte endereço: www.amrigs.org.br.

É importante ressaltar que a inscrição deve ser realizada de forma cuidadosa e que todos os documentos solicitados devem ser apresentados de acordo com as instruções fornecidas no edital que pode ser acessado por este link.

Entre as vagas estão para:

Anestesiologia

Ginecologia e Obstetrícia

Neurologia

Pediatria

Medicina Intensiva

Medicina de Emergência

Pré-requisito: