08 de Setembro de 2025 • 12:09

HRMS abre inscrições para Residências Multiprofissional e Uniprofissional em Saúde

As vagas são destinadas a profissionais das áreas de Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e Serviço Social

Redação

Publicado em 08/09/2025 às 09:17

Patrícia Belarmino, HRMS

A Funsau (Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul), por meio da Coremu (Comissão de Residência Multiprofissional), está com inscrições abertas para o Processo Seletivo 2026-2028 dos Programas de Residência Multiprofissional e Uniprofissional em Saúde do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul).

As vagas são destinadas a profissionais das áreas de Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e Serviço Social. O programa, com duração de dois anos e carga horária de 60 horas semanais, garante bolsa mensal de R$ 4.106,09.

O processo seletivo será realizado em duas etapas: prova objetiva (22/11/2025) e análise curricular. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site www.fundatec.org.br até 17 de outubro de 2025, mediante pagamento da taxa de R$ 379.

O resultado final está previsto para 21 de janeiro de 2026, e as atividades terão início em 2 de março de 2026 no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul.

Áreas contempladas

  • Residência Multiprofissional em Atenção Hospitalar de Média e Alta Complexidade: vagas para Biomedicina, Farmácia, Nutrição, Psicologia e Serviço Social
  • Residência Uniprofissional em Intensivismo (Paciente Adulto): vagas para Enfermagem e Fisioterapia
  • Residência Uniprofissional em Terapia Intensiva (Paciente Neonato e Pediátrico): vagas para Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição

Documentação e requisitos

Podem participar profissionais graduados em instituições reconhecidas pelo MEC, com registro no respectivo conselho de classe. Candidatos formados no exterior devem apresentar diploma revalidado no Brasil. A matrícula exige documentação completa, incluindo diploma ou declaração de conclusão, carteira profissional, RG, CPF, comprovante de residência, título de eleitor, certificado de reservista (para homens), carteira de vacinação atualizada, entre outros.
Informações adicionais

O edital completo está disponível nos sites www.fundatec.org.br e www.hospitalregional.ms.gov.br. Dúvidas podem ser esclarecidas junto à COREMU/HRMS pelo telefone (67) 3378-2909, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h.

