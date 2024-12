HRMS capacita servidores para aprimorar atendimento ao aleitamento materno

Assessoria, Divulgação

O HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) está oferecendo capacitação online e gratuita para profissionais de saúde de todo o Estado. As inscrições também são online e devem ser realizadas até o dia 10 de dezembro, exclusivamente pelo link https://www.cursos.ms.gov.br/Hrms/Home/DetalhesEvento/3165.

A iniciativa faz parte do programa 'HRMS de portas abertas para o ensino', que tem o objetivo de aprimorar o atendimento às mães e recém-nascidos em Mato Grosso do Sul, com foco na saúde da criança e aleitamento materno. O curso é uma realização da DEPQI (Diretoria de Ensino, Pesquisa e Qualidade Institucional) do HRMS, em parceria com a SES (Secretaria de Estado de Saúde) e a Escola de Governo de Mato Grosso do Sul, e com apoio técnico da Rede Educativa.

As aulas online são ministradas pelo médico pediatra Haroldo Luiz Lins e Silva e tratam de temas como promoção, apoio e proteção da amamentação, livre demanda, orientação sobre alojamento conjunto e boas práticas no parto, questões relacionadas à saúde da mulher e apoio permanente às mães lactantes.

Diretora de Ensino, Pesquisa e Qualidade Institucional do HRMS, a médica Roberta Alves Higa explica que o curso compartilha a experiência da instituição, que, desde 2013, tem o selo Hospital Amigo da Criança, conferido pelo Ministério da Saúde.

"No curso, priorizamos em compartilhar boas práticas no atendimento à gestante na reta final da gravidez e também no pós-parto. O conteúdo reúne a nossa experiência como Hospital Amigo da Criança e o que oferecemos de capacitação à nossa própria equipe ao longo dos anos. Para capacitar profissionais de outras regiões do Estado, transformamos o conteúdo em videoaulas, que, agora, estão à disposição gratuitamente", explica.

O curso conta com 20 horas/aula e já capacitou 367 profissionais de saúde de 41 municípios sul-mato-grossenses. Também participaram profissionais de outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Pará e Paraná.

Mãe de um bebê que nasceu de 30 semanas, Beatriz Santos, 24 anos, conta que o acompanhamento profissional qualificado tem feito a diferença no desenvolvimento do primeiro filho, Henry, que completou um mês de vida. "Eu achei que ele não ia pegar o peito por ser muito prematuro. Estava ansiosa por esse momento, mas o atendimento da equipe ajudou muito. Elas passam informações e tiram todas as dúvidas que a gente tem", afirma.