HRMS ganha reforço com a convocação de 14 médicos temporários

FACHADA HRMS BRUNO REZENDE 730x480

A Funsau (Fundação Serviços de Saúde de MS) e a SAD (Secretaria de Estado de Administração) concluíram nesta a quinta-feira (6) as quatro fases do processo seletivo simplificado para a contratação temporária de 14 médicos para o HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul).

As fases do processo incluindo a convocação dos seis médicos plantonistas e dos oito cirurgiões gerais foram publicadas no DOE (Diário Oficial do Estado).

A contratação temporária é uma medida estratégica adotada para atender à necessidade atual da unidade hospitalar, conforme destaca a diretora-presidente do HRMS, Marielle Alves Corrêa Esgalha.

“Nosso concurso com 279 vagas em diversas áreas está em andamento e é preciso compreender os prazos legais para a realização dele. Com isso, optamos pelo processo seletivo que, embora seja para uma contratação temporária, conseguimos adiantar a inclusão desses profissionais à equipe e melhorar o atendimento à população”, disse a diretora.

Agora, os candidatos convocados devem apresentar os documentos exigidos para a contratação na próxima segunda-feira (10), das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 16:30 na Coordenadoria de Gestão do Trabalho do HRMS.