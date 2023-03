HRMS oferece capacitação a enfermeiros de Santa Rita do Pardo e Hospital do Câncer

Treinamento para profissionais da saúde / Foto: Divulgação

O HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) está promovendo uma capacitação sobre punção e manejo de cateter totalmente implantado (Porth a Cath) aos profissionais de Saúde de Santa Rita do Pardo e do Hospital do Câncer de Campo Grande.

O treinamento é uma iniciativa do projeto HRMS de Portas Abertas para o Ensino, que tem como objetivo promover o aprimoramento de profissionais de saúde de outras instituições.

De acordo com a enfermeira responsável pela capacitação, Adriana Gama, o cateter totalmente implantado normalmente é utilizado quando o paciente não tem condições de acesso venoso periférico, alguma fragilidade na rede venosa ou precisa fazer alguma terapia de longo prazo, muito utilizado em paciente oncológico.

“Nesses casos é realizada a implantação desse dispositivo que é acesso central de longa duração e quem faz a punção, os cuidados com esse cateter são os enfermeiros e para fazer esse procedimento tem que ter um treinamento”, afirmou Adriana.

Na maioria dos casos, pacientes do interior que necessitam do procedimento são atendidos no HRMS por falta de capacitação de profissionais nos municípios, como é o exemplo de Santa Rita do Pardo. “Tivemos casos de pacientes que precisaram se deslocar para o HRMS pois alguns colegas não tinham essa atualização. Para nós esse treinamento é muito importante”, destacou o enfermeiro Anderson Neiva Santacruz, que trabalha no Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Santa Rita do Pardo.

Enfermeira no setor de quimioterapia do Hospital de Câncer, Larissa Malhada também destaca a importância do treinamento para o aperfeiçoamento dos profissionais. “Esse aperfeiçoamento profissional vem para somar com a gente. Esse curso que o HRMS está ofertando é muito válido e vamos levar isso para o nosso dia a dia”, disse.

Para a diretora-presidente do HRMS,Marielle Alves Corrêa Esgalha, a iniciativa faz parte do compromisso da instituição em contribuir para a capacitação de profissionais. "Uma das missões do nosso hospital é o ensino e estamos empenhados em cumpri-la capacitando também profissionais de outras instituições. É importante que os profissionais de saúde estejam capacitados para realizar esses procedimentos de forma segura e eficiente, garantindo assim o bem-estar dos pacientes", destacou.

A capacitação é mais uma ação do HRMS de Portas Abertas para o Ensino que teve início em 2021 e já capacitou 396 profissionais de 22 municípios. Bem avaliado pelos participantes conforme pesquisa interna da Gerência de Educação Interprofissional do hospital, o primeiro treinamento foi realizado no último sábado (25) com 20 profissionais e o próximo está agendado para o dia 8 de abril.

Municípios e instituições interessadas nos treinamentos devem entrar em contato pelo e-mail: ensinopesquisahrms@gmail.com.