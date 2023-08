HRMS participa de audiência pública sobre a saúde pública brasileira

Palestra em Campo Grande / Foto: Divulgação

O HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) representou a SES (Secretaria Estadual de Saúde) durante a audiência pública intitulada “O Clínico e a Saúde Pública Brasileira”, que ocorreu nesta sexta-feira (18), em Campo Grande.

Com o objetivo de promover uma reflexão aprofundada sobre a otimização de recursos, a importância da relação médico-paciente e a situação do SUS (Sistema Único de Saúde), a audiência foi aberta a médicos, enfermeiros, gestores de saúde, acadêmicos e membros da sociedade.

A diretora técnica do HRMS, Patrícia Rubini, destacou a importância do debate no sentido de ‘estratificar as perdas e encontrar soluções’. “Foi uma grande oportunidade para médicos e políticos debaterem a valorização do médico no Brasil. Há o intuito de retomar o vínculo entre o médico e o paciente, elencar problemas na formação médica e gerenciar com transparência os recursos para a saúde. Estratificar perdas e achar soluções através de ferramentas para realizar o diagnóstico que nos ajude nas soluções dos problemas”, afirmou.

Para o deputado Ovando, a audiência teve o objetivo de ‘sensibilizar a população para a importância do clínico e também dos gestores’. “Precisamos resgatar a ação do clínico como elemento resolutivo em termos de saúde, resgatando o bem-estar do paciente e também economizando. A saúde tem ficado muito cara e vamos ter que gerenciar adequadamente os recursos”, destacou o parlamentar que preside a Frente Parlamentar de Valorização do Clínico e Resgate da Identidade Médica da Câmara dos Deputados.

O evento reuniu autoridades do campo político e da medicina como o deputado federal pelo Rio Grande do Sul e médico Osmar Terra, os deputados Pedro Pedrossian Neto e Rinaldo Modesto, assim como a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, o médico e presidente da Associação Médica de Mato Grosso do Sul, Justiniano Barbosa Vavas, o médico cardiologista Nelson Tavares, o médico urologista Marcelo Vilela Brandão Vilela e a presidente da Santa Casa de Campo Grande, Alir Terra Lima.