HRMS recebe 32 novos aparelhos de hemodiálise

Aparelhos reforçam atendimentos / Joilson Francelino, HRMS

O Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) recebeu na terça-feira (7) 32 novos aparelhos de hemodiálise próprios para atender a demanda do setor de Nefrologia.

Até então, o setor operava com equipamentos oriundos de contrato de locação e, após estudo de mercado, a direção do hospital optou por não manter o serviço de hemodiálise com aparelhos locados.

"A aquisição dos novos aparelhos se deu após estudo de mercado e representa um avanço significativo para o nosso hospital. Analisamos aquilo que seria mais viável para o momento, de maneira responsável com o recurso público”, afirmou a diretora-presidente do HRMS, Marielle Alves Corrêa Esgalha.

O investimento total foi de R$ 1.892.000, com recursos de emenda parlamentar.