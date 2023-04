HRMS recebe equipe do hospital de Naviraí em intercâmbio sobre estrutura operacional

O HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) recebe nesta semana uma equipe composta por profissionais de saúde do Hospital Municipal de Naviraí, município distante 364,6 km de Campo Grande.

Através do método benchmarking, que consiste em comparar e avaliar as boas práticas e resultados de determinada instituição, os visitantes vieram conhecer parte da estrutura operacional do HRMS.

“O benchmarking é uma excelente metodologia de aprendizagem porque permite verificar quais são as boas práticas de outras instituições, permitindo uma troca de experiências. O hospital está de portas abertas para apoiar e contribuir com essas trocas de experiências”, disse a gerente de Educação em Saúde Interprofissional do HRMS, Suzi Strapason, responsável pela visita.

A visita teve início na terça-feira (18) quando os profissionais conheceram o trabalho desenvolvido no NIR (Núcleo Interno de Regulação), NVE (Núcleo de Vigilância Epidemiológica) e SCIH (Serviço de Controle de Infecção Hospitalar).

Na quarta-feira (19), a troca de experiências segue no NSP (Núcleo de Segurança do Paciente) e GEIS (Gerência de Educação em Saúde Interprofissional), do HRMS.

A enfermeira responsável pelo Núcleo de Educação Continuada do hospital de Naviraí, Danielly Mascarenhas, ressaltou que a troca de conhecimento está sendo de extrema importância para aprimorar o atendimento em seu município.

“Estamos passando por uma restruturação na parte hospitalar e sentimos a necessidade de implementar esses núcleos, que até então não existiam e fazem muita diferença na rotina e no cuidado do paciente. Sentimos a necessidade de vir para um hospital de referência, que é o HRMS, para buscar um norte, e conseguir levar para lá coisas que foram implantadas aqui”, afirmou.

A diretora-presidente do HRMS, Marielle Alves Corrêa Esgalha, também ressaltou a importância de mostrar o que está dando certo com o objetivo de contribuir com a saúde pública do Estado.

“A troca de experiência reforça que a estratégia adotada em nosso hospital funciona e, alinhada a Política Nacional de Humanização, aposta no SUS que dá certo”, destacou.

A equipe do Hospital Municipal de Naviraí é composta pela enfermeira responsável pelo Núcleo Interno de Regulação, Cristiane Maria Andrade, a enfermeira responsável pelo Núcleo de Educação Continuada, Danielly Mascarenhas, a enfermeira responsável pela Vigilância Epidemiológica Hospitalar, Helena Comparini, e a técnica de enfermagem, Tamires Santos.