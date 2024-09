Imunização é foco de fiscalização do TCE nos municípios do Estado

Divulgação

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul realiza de 9 a 13 de setembro mais uma fiscalização em municípios do interior do Estado. Dessa vez a auditoria é para averiguar a cobertura vacinal de crianças de 0 a 6 anos, além da estrutura disponibilizada para o serviço em 6 municípios – Corguinho, Rochedo, Nioaque, Guia Lopes da Laguna, Santa Rita do Pardo e Brasilândia.

Em Corguinho e Rochedo, os auditores Luiz Gustavo Favilla de Almeida, Rogério Pogliesi Fernandes e Jailma Soares e Sousa, que coordena a ação, verificam os documentos solicitados sobre a programação anual, relatórios e cronogramas. O objetivo é ver se as metas foram alcançadas, se as campanhas estão atingindo os objetivos, a infraestrutura de armazenamento e os recursos humanos.

O auditor de controle externo, Luiz Gustavo Favilla de Almeida, explica que essa é uma auditoria de conformidade focada na primeira infância. “Ao longo da semana vamos analisar os documentos que solicitamos aos municípios, visitar as instalações para ver pessoalmente como está sendo feito o armazenamento, a questão da validade dos imunizantes e também vamos entrevistar as equipes para levantar as informações que julgamos necessárias”.

O secretário de saúde de Rochedo, Carlos Roberto da Silva, explicou que após a pandemia de covid-19 houve uma baixa na procura por vacinas. “Isso faz com que estejamos sempre desenvolvendo ações para atingir as metas e aumentar a adesão da população”.

Anderson Alves de Oliveira, secretário de saúde de Corguinho, ressaltou a importância da ação do TCE. “Quando recebemos uma fiscalização do TCE ficamos um pouco preocupados mas, depois, entendemos que ele está aqui para somar conosco, para nos mostrar as nossas qualidades e os nossos déficits e proporcionar uma melhoria no atendimento à população”.

Todos os achados – positivos e negativos – serão reunidos em relatórios que serão encaminhados para os conselheiros da Corte de Contas.