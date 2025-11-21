Acessibilidade

22 de Novembro de 2025 • 09:09

Saúde

InfoGripe aponta que SRAG cresce entre crianças em MS

Aumento é impulsionado por rinovírus e adenovírus

Redação

Publicado em 21/11/2025 às 21:00

Doses da vacina contra a covid-19 / Agência Brasil

Divulgado nesta sexta-feira (21), o novo boletim do InfoGripe/Fiocruz aponta que, embora o país registre queda dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no panorama das últimas seis semanas e estabilidade no curto prazo, Mato Grosso do Sul está entre os estados que acendem alerta para crescimento da doença em crianças e adolescentes de até 14 anos.

De acordo com o levantamento, MS, Pará, Rio de Janeiro, Rondônia e Roraima registram aumento significativo de SRAG até a Semana Epidemiológica 46, correspondente ao período de 21 a 27 de novembro. Em todos eles, o rinovírus segue como o principal agente causador.

O InfoGripe é uma ferramenta estratégica do SUS que monitora casos de SRAG em todo o país, servindo de base para ações de vigilância, prevenção e resposta em saúde pública.

Cenário em Mato Grosso do Sul

Conforme o boletim, além do rinovírus, o adenovírus também tem influenciado no avanço de casos entre o público infantil sul-mato-grossense. Em outros estados, como Rio de Janeiro e Pará, vírus como metapneumovírus e influenza A também estão associados à elevação das internações.

A pesquisadora Tatiana Portella, do Programa de Computação Científica da Fiocruz, destaca que, mesmo nos estados em que a tendência não é de crescimento, o volume de SRAG ainda preocupa. “Nesses locais, a maioria dos casos ocorre em crianças e adolescentes de até 14 anos, impulsionados principalmente pelo rinovírus”, explicou.

Situação nacional

O boletim identifica ainda oito unidades federativas com incidência de SRAG em níveis de alerta, risco ou alto risco, embora sem tendência de crescimento no longo prazo: Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Paraíba, Santa Catarina e Sergipe.

Estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia continuam registrando aumento nas internações por influenza A, porém há indícios de desaceleração em SP e RJ.

Entre as capitais, Boa Vista (RR) é a única que permanece em nível de risco para SRAG, com tendência de alta nas últimas seis semanas.

Recomendações da Fiocruz

Diante do cenário, a instituição reforça orientações de prevenção.
Portella destaca: “Recomendamos o uso de uma boa máscara, como PFF2 ou N95, em unidades de saúde e por pessoas com sintomas respiratórios. Também é importante que pais não levem seus filhos para a escola ou creche caso apresentem sinais de gripe ou resfriado.”

A pesquisadora reforça ainda a necessidade de manter a vacinação contra Influenza e Covid-19 atualizada em crianças e demais grupos prioritários.

Números de 2025

No ano epidemiológico, o país contabiliza 211.452 casos de SRAG. Entre os que já têm resultado laboratorial:

  • 52,6% positivos para vírus respiratórios;
  • 36,8% negativos;
  • 4,2% ainda aguardam confirmação.

Entre os positivos:

  • 39% são VSR;
  • 28,6% rinovírus;
  • 23,2% influenza A;
  • 8,4% Sars-CoV-2;
  • 1,2% influenza B.

Sobre os óbitos registrados:

  • 48,9% foram por influenza A;
  • 23,8% por Covid-19;
  • 14,6% rinovírus;
  • 11,4% VSR;
  • 1,8% influenza B.

Nas últimas quatro semanas, entre os casos positivos, os vírus com maior prevalência foram: rinovírus (37,8%), influenza A (25,3%), Covid-19 (14,7%), VSR (5,8%) e influenza B (1,9%).

