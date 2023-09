Inscrições abertas para contratação temporária de médicos para o Hospital Regional

A edição desta quarta-feira (13) do Diário Oficial do Estado traz o edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado da SES (Secretaria de Estado de Saúde), para a seleção de médicos. A contratação visa atender à necessidade temporária do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul).

São ofertadas duas vagas para a função de médico cardiologista ecocardiografista, com carga horária de 12 horas semanais e remuneração de R$ 6.313,15. Adicionais de insalubridade, noturno e plantões extraordinários poderão ser concedidos ao contratado, na forma da legislação pertinente.

Entre os requisitos básicos estão o diploma de graduação em medicina fornecido por instituição de ensino superior reconhecido pelo Ministério da Educação e os registros no Conselho Regional de Medicina e de Qualificação de Especialista em Cardiologia, com RQE na área de atuação em Ecocardiografia.

O período de inscrições e envio de documentos para Avaliação Curricular será das 8 horas do dia 13 de setembro até às 17 horas do dia 19 de setembro de 2023 e devem ser realizadas exclusivamente no endereço eletrônico www.concursos.ms.gov.br.

O documento é assinado pela secretária Ana Nardes (Administração), pelo secretário Maurício Simões Corrêa (Saúde) e pela diretora-presidente da Funsau (Fundação Serviços de Saúde de MS), Marielle Alves Corrêa Esgalha.

Para conferir as informações sobre a inscrição, a relação dos documentos necessários para a avaliação curricular, o cronograma, os requisitos básicos, carga horária, remuneração, atribuições, bem como, os valores dos títulos que serão apresentados na avaliação, acesse o edital nas páginas 111 a 118 edição 11.266 do Diário Oficial do Estado.