Inscrições para o Revalida ficam abertas até 2 de fevereiro

Revalida

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) publicou nesta quarta-feira (17), o edital para o Revalida (Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira).

As inscrições ficam abertas de 29 de janeiro a 2 de fevereiro pelo site revalida.inep.gov.br. O valor da taxa de inscrição da primeira etapa é de R$ 410.

Serão nove locais para aplicação da prova, sendo em Campo Grande, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Porto Velho, Recife, Rio Branco, Salvador e São Paulo.

Segundo o Midiamax, devem participar do exame os médicos com diploma de graduação em medicina expedido por Instituição de Educação Superior Estrangeira, reconhecida no país de origem pelo MEC (Ministério da Educação) ou órgão equivalente, e autenticado pela autoridade consular brasileira ou pelo processo da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros.

Caso o candidato não tenha diploma, é necessário possuir declaração ou certificado de conclusão de curso expedido por Instituição de Educação Superior Estrangeira, reconhecida no país de origem pelo seu Ministério da Educação ou órgão equivalente.

O objetivo do Revalida é verificar a aquisição de conhecimentos, habilidades e competências requeridas para o exercício profissional adequado aos princípios e às necessidades do SUS (Sistema Único de Saúde), ao nível equivalente ao exigido nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina no Brasil