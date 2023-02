Lacen recebe certificado de qualidade laboratorial em saúde pública

O Lacen/MS tem como competência coordenar a rede de laboratórios públicos e privados que realizam análises de interesse em saúde pública / Divulgação

O Lacen/MS (Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso do Sul) da SES (Secretaria de Estado de Saúde) recebeu certificados importantes que avaliam a confiabilidade dos resultados analíticos obtidos por meio de Ensaios de Proficiência que visam identificar falhas e possibilitar a tomada de ações corretivas ou preventivas.

Para o diretor do Lacen/MS, Luiz Henrique Ferraz Demarchi, os ensaios de proficiência e a realização de Workshops e treinamentos fazem parte das ações da Gestão da Qualidade e Biossegurança implantada em 2005. “Essas ações visam o aprimoramento constante dos colaboradores do Lacen/MS e garantem que os resultados dos exames sejam entregues com maior confiabilidade e qualidade a população de Mato Grosso do Sul”.

A gerente da Qualidade e Biossegurança do Lacen/MS, Rita de Cássia Campos da Conceição, explica que a realização do Ensaios de Proficiência é uma maneira de saber se os resultados das análises laboratoriais e calibrações são válidas e isto promove uma constante evolução nas atividades.

“Além disso, a comparação entre os resultados do Lacen com os outros laboratórios que participam dos Ensaios de Proficiência por meio da empresa contratada (Controllab) e, também, da Funed (Fundação Ezequiel Dias) permite validar a precisão do método utilizado no Lacen e, consequentemente, propicia melhorias nos processos para aumentar a confiabilidade dos nossos cálculos”, destaca a Rita.