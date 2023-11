Lei estadual reforça importância do autocuidado para os homens

A próstata tem apenas o tamanho de uma noz, mas assume uma posição importante na saúde dos homens à medida que envelhecem. O câncer de próstata é o segundo tipo mais incidente na população masculina em todas as regiões do País, atrás apenas dos tumores de pele não melanoma. No Brasil, estimam-se 71.730 novos casos da doença para o triênio 2023-2025.

Para reafirmar a importância epidemiológica e chamar atenção da população masculina, a Campanha Novembro Azul foi inserida no Calendário Oficial de Eventos do Estado pela Lei 4.636 de 2014, de autoria do deputado Zé Teixeira (PSDB). “Propomos a criação da campanha para aumentar a conscientização. Conhecimentos sobre a prevenção e o diagnóstico precoce são de grande valor para vencer a batalha contra o câncer. A diferença entre a detecção precoce e a tardia pode ser de vida ou morte”, destacou o parlamentar.

O câncer de próstata não é uma sentença de morte: quando detectado precocemente, a taxa de sobrevivência é extremamente alta, mais de 90%. O cirurgião-oncológico, Fabrício Colacino, explica que mesmo sem apresentar sintomas, os homens a partir dos 45 anos devem procurar um médico para realização de exames.

“Quando o diagnóstico é precoce, o tratamento é mais tranquilo, com menos sequelas, menos amputações e menos chances de quimioterapia. O tratamento oncológico usualmente é multimodal, podendo haver indicação de cirurgia e terapias adjuvantes. Portanto, fazer o diagnostico na fase mais precoce faz toda a diferença. Por isso, o Novembro Azul vem para conscientizar, orientar e esclarecer a importância dos homens em fazer os exames regularmente”, destacou Fabrício.

A campanha também serve como um lembrete de que manter uma boa saúde requer esforços proativos. É necessário compartilhar algumas etapas importantes que os homens podem tomar para reduzir o risco de câncer de próstata.

- Check-ups e exames de sangue regulares: agende uma consulta médica para monitorar a saúde da próstata e discutir quaisquer preocupações ou sintomas.

- Estilo de vida saudável: adote uma dieta balanceada, rica em frutas, vegetais, grãos integrais, proteínas magras e gorduras saudáveis. Pratique exercícios regularmente e evite fumar e consumir álcool.

- Fique atento: uma massa indolor no testículo, sangue na urina, dificuldade de urinar e diminuição do jato de urina podem ser sinais de câncer.