Lei: Instituída Campanha Estadual da Saúde Bucal da Pessoa Idosa

Divulgação

Foi sancionada a Lei 6.089 de 2023, de autoria do deputado Antonio Vaz (Republicanos), que institui a Campanha Estadual da Saúde Bucal da Pessoa Idosa. A nova norma, publicada no Diário Oficial desta quinta-feira, 13, foi assinada pelo governador em exercício, José Carlos Barbosa.

A lei objetiva desenvolver a consciência sobre a importância do cuidado bucal na terceira idade, tanto no seio familiar quanto no indivíduo idoso, prevenindo os possíveis casos prejudiciais à saúde no decorrer da fase acima dos 60 anos.

Fica estabelecido que a campanha possa ser feita por meio de cartilhas, cards, divulgação em outdoors e outros meios possíveis. As ações poderão ter a cooperação da iniciativa privada e/ou de entidades civis, organizações profissionais e científicas.

Estudos

A Faculdade de Odontologia de Araraquara analisou a autopercepção e saúde bucal de idosos, observando as características bucais e a presença de doenças. Participaram 200 idosos na idade média de 66,7 anos, no qual, 77,2% possuíam os dentes extraídos, com presença média de apenas 11,4 dentes e de bolsas periodontais profundas (34,7%). Outros 44,8% necessitavam do uso de prótese.

“Os dados demonstraram que a população estudada relatava em 60,8% das vezes uma condição saudável quando eram perguntados sobre sua condição bucal. Por isso, é importante uma campanha para alertar sobre a saúde bucal, deficiência de cuidados e reparos dentários, muita das vezes não percebidas pelo próprio indivíduo e nem familiares”, destac