Levando atendimento aos ribeirinhos, Povo das Águas vira documentário

Serviço de assistência social / (Foto: Divulgação)

O programa Povo das Águas virou documentário e destaque na 17ª Mostra Brasil, Aqui tem SUS, o maior evento de saúde pública da América Latina de 2022, o Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde.

Uma equipe da TV Mais Conasems acompanhou esta edição do Programa, para elaboração de um documentário do Projeto “Webdoc Brasil, aqui tem SUS”, para mostrar para todo o Brasil o trabalho que Corumbá desenvolve com a população ribeirinha.

Todo serviço leva atendimento especializado em saúde, social e educacional para moradores de regiões de difícil acesso do Pantanal.

O programa é mantido com recursos próprios do Executivo, sendo coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.