Linha do Samu de Aquidauana ficará 30 minutos indisponível para manutenção

Samu em atendimento / Divulgação

A SESAU (Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento) informou que o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) passará por uma breve interrupção na madrugada de quarta-feira, 21. A medida é necessária devido a uma atualização urgente no sistema PABX da central telefônica de regulação do SAMU.

A interrupção do atendimento da linha 192 ocorrerá por aproximadamente 30 minutos, com início previsto para as 3h. Durante este período, a população que necessitar dos serviços de urgência e emergência deve entrar em contato pelos números temporários disponibilizados: (67) 99873-2560 e (67) 99662-7318.

A SESAU reforça que a manutenção é essencial para garantir a qualidade e a continuidade dos serviços prestados pelo SAMU, minimizando riscos de falhas técnicas no atendimento. Após a atualização, o atendimento pelo número 192 será restabelecido normalmente.