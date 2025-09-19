Acessibilidade

19 de Setembro de 2025 • 20:14

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

Lombalgia é segunda maior causa de consultas médicas

Patologia fica atrás apenas do resfriado comum

Redação

Publicado em 19/09/2025 às 16:09

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A lombalgia é uma dor localizada na região inferior da coluna, também chamada popularmente de dor nas costas, dor nos rins ou dor nos quartos. Trata-se de uma das queixas mais comuns nos consultórios médicos, ficando atrás apenas do resfriado comum em número de atendimentos.

Conforme o fisioterapeuta Fábio Luciano Arcanjo de Jesus, a lombalgia é facilmente reconhecida pela população, embora receba nomes diferentes dependendo da região do país. “Na Bahia, é comum chamarem de ‘dor nas cadeiras’ ou ‘dor nos quartos’. Mas, em termos técnicos, é a dor na parte posterior da região lombar”, explicou, em entrevista à Agência Brasil, após participar do Congresso Brasileiro de Reumatologia, em Salvador (BA).

Segundo estimativas globais, entre 65% e 80% da população vai experimentar esse tipo de dor em algum momento da vida. Isso faz da lombalgia a condição musculoesquelética mais prevalente no mundo.

Recuperação e prognóstico

A boa notícia, segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, é que, na maioria dos casos, a dor melhora espontaneamente. Cerca de 50% dos pacientes relatam alívio em uma semana, e até 90% se recuperam em até oito semanas. Apenas uma pequena parcela — cerca de 5% — evolui com sintomas persistentes por mais de seis meses ou desenvolve algum grau de incapacidade.

Causas: postura, esforço e outros fatores

A lombalgia, na maioria das vezes, está relacionada a maus hábitos posturais, como sentar ou dormir de forma inadequada, ou tentar levantar objetos pesados sem o devido cuidado. No entanto, há muitos outros fatores que podem desencadear a dor.

“Movimentos repetitivos, posturas mantidas por longos períodos, sobrecarga física e até problemas mais graves como infecções, fraturas e traumas podem causar lombalgia”, alerta o fisioterapeuta.

Quando procurar ajuda médica

Se a dor piorar ou começar a limitar atividades do dia a dia, o ideal é buscar orientação médica para um diagnóstico correto e definição do tratamento adequado. “É importante entender logo o que está por trás da dor para evitar que ela se torne crônica”, ressalta Arcanjo.

Prevenção: o movimento é o melhor remédio

A principal recomendação para evitar o surgimento da lombalgia é manter o corpo ativo. “Movimento é vida. Precisamos praticar atividades físicas regularmente, cultivar bons hábitos e manter uma rotina saudável. Isso reduz muito as chances de desenvolver dores na região lombar”, afirma o especialista.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Saúde

Projeto Olhar Renovado entrega óculos gratuitos em Anastácio

Saúde

SUS 35 anos: maior hospital público de MS faz 40 mil atendimentos ao mês

Polícia

Saúde de Nioaque alerta para aumento de casos de síndrome gripal

MS mantém alerta para casos de síndrome respiratória grave por Covid-19

Campo Grande registra alta nos casos de síndrome respiratória

Saúde

Ministério da Saúde abre consulta pública sobre inclusão da vacina contra herpes-zóster no SUS

Publicidade

Saúde

Comissão vai avaliar inclusão da PrEP injetável no SUS

ÚLTIMAS

Educação

UEMS abre inscrições para mestrado em Zootecnia em Aquidauana

Interessados podem se inscrever até 19 de outubro para o curso com foco no Cerrado-Pantanal

Trânsito

Colisão entre caminhoneta e moto deixa mulher ferida em Anastácio

Vítima foi socorrida consciente pelo Corpo de Bombeiros

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo