Lombalgia é segunda maior causa de consultas médicas

A lombalgia é uma dor localizada na região inferior da coluna, também chamada popularmente de dor nas costas, dor nos rins ou dor nos quartos. Trata-se de uma das queixas mais comuns nos consultórios médicos, ficando atrás apenas do resfriado comum em número de atendimentos.

Conforme o fisioterapeuta Fábio Luciano Arcanjo de Jesus, a lombalgia é facilmente reconhecida pela população, embora receba nomes diferentes dependendo da região do país. “Na Bahia, é comum chamarem de ‘dor nas cadeiras’ ou ‘dor nos quartos’. Mas, em termos técnicos, é a dor na parte posterior da região lombar”, explicou, em entrevista à Agência Brasil, após participar do Congresso Brasileiro de Reumatologia, em Salvador (BA).

Segundo estimativas globais, entre 65% e 80% da população vai experimentar esse tipo de dor em algum momento da vida. Isso faz da lombalgia a condição musculoesquelética mais prevalente no mundo.

Recuperação e prognóstico

A boa notícia, segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, é que, na maioria dos casos, a dor melhora espontaneamente. Cerca de 50% dos pacientes relatam alívio em uma semana, e até 90% se recuperam em até oito semanas. Apenas uma pequena parcela — cerca de 5% — evolui com sintomas persistentes por mais de seis meses ou desenvolve algum grau de incapacidade.

Causas: postura, esforço e outros fatores

A lombalgia, na maioria das vezes, está relacionada a maus hábitos posturais, como sentar ou dormir de forma inadequada, ou tentar levantar objetos pesados sem o devido cuidado. No entanto, há muitos outros fatores que podem desencadear a dor.

“Movimentos repetitivos, posturas mantidas por longos períodos, sobrecarga física e até problemas mais graves como infecções, fraturas e traumas podem causar lombalgia”, alerta o fisioterapeuta.

Quando procurar ajuda médica

Se a dor piorar ou começar a limitar atividades do dia a dia, o ideal é buscar orientação médica para um diagnóstico correto e definição do tratamento adequado. “É importante entender logo o que está por trás da dor para evitar que ela se torne crônica”, ressalta Arcanjo.

Prevenção: o movimento é o melhor remédio

A principal recomendação para evitar o surgimento da lombalgia é manter o corpo ativo. “Movimento é vida. Precisamos praticar atividades físicas regularmente, cultivar bons hábitos e manter uma rotina saudável. Isso reduz muito as chances de desenvolver dores na região lombar”, afirma o especialista.