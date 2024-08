Mãe cria vaquinha para arrecadar R$ 23 mil para cirurgia de bebê com catarata

Bebê precisa da cirurgia / Divulgação

Janaína Lino está mobilizada para arrecadar R$23 mil, quantia necessária para a cirurgia de sua filha, Liz, que nasceu com catarata congênita em ambos os olhos. A condição da criança é resultado de alguns medicamentos que Janaína precisou tomar durante a gravidez.

A mãe explicou que, até o momento, a família aguardava uma solução pelo Sistema Único de Saúde (SUS), mas, sem agendamento ou previsão de atendimento, decidiu buscar uma alternativa. “Como não tivemos resposta do SUS e o tempo está passando, levei Liz para uma consulta com a médica que a acompanha desde o início. Ela fez um orçamento para a cirurgia particular, que precisa ser realizada o quanto antes,” afirmou Janaína.

A vaquinha online foi criada para arrecadar o valor necessário para o procedimento. Janaína destaca a urgência da situação e o impacto positivo que a cirurgia terá na qualidade de vida de Liz. “Estamos fazendo o possível para garantir que a Liz receba o tratamento necessário. A cirurgia é fundamental para que ela possa ter uma vida com mais qualidade e conforto,” disse a mãe.

Para contribuir e conhecer mais sobre a campanha, acesse aqui.