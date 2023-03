Mais de 218 famílias ribeirinhas foram atendidas pelo Povo das Águas

Atendimento odontológico é um dos serviços prestados / Foto: Clóvis Neto/Prefeitura Municipal



O programa social Povo das Águas levou atendimento a 218 famílias durante ação executada de 3 a 8 de março na região do Baixo Pantanal, entre a ribeirinhos que vivem no Porto Formigueiro, Porto da Manga, Porto Morrinho, Porto Esperança e Forte Coimbra, em Corumbá. O balanço foi divulgado pela Prefeitura Municipal nesta quarta-feira (15).

Coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, o serviço atende famílias que moram em regiões de difícil acesso do Pantanal corumbaense, levando serviços médicos, odontológicos, sociais, assistenciais, educacionais e fomento a pequenas produções.

Ao todo, foram realizados 244 atendimentos médicos, 281 atendimentos de enfermagem, 40 atendimentos odontológicos e 23 procedimentos odontológicos, além da entrega de 205 kits de escovação dentária. Houve a aplicação 344 doses de vacinas de rotina em 209 pessoas. Também foram aplicadas 154 doses de vacinas contra a covid-19 e 03 contra influenza H1N1. A equipe da Saúde Municipal ainda realizou 02 visitas domiciliares e fez 02 curativos.

Também foram prestados 21 atendimentos urgentes de moradores com pressão alta; 15 para medicação injetável e para uma pessoa foi necessária administração de medicação endovenosa.



Durante os trabalhos na região do Baixo Pantanal foram 21 ações de planejamento familiar (medicação); 81 atendimentos para hipertensão arterial (medicação) e 20 em saúde mental; 04 gestantes foram atendidas. Também foi realizado o atendimento médico de 43 crianças e administração de vitamina A para 09 pessoas. Foram realizados 03 testes rápidos de gravidez.

O CRAS Itinerante realizou o atendimento a 218 famílias, totalizando 756 pessoas; também promoveu 211 encaminhamentos e orientações; 201 atualizações do PAIF. Ainda foram 25 atualizações do Cad Único e 03 inclusões no Cad Único; além de 43 registros de BPC/Idoso e Deficiente. Foram cadastradas 212 famílias.

As equipes também executaram 16 atendimentos socioassistenciais individualizados, entregaram 201 cestas básicas e 17 lonas. O programa Fluxo Legal fez a entrega de absorventes higiênicos para 79 mulheres.

Foram distribuídos 136 frascos de hipoclorito de sódio e transmitiu orientações a 58 ribeirinhos sobre os cuidados com a água para consumo. Levou atividades lúdicas e pedagógicas para 147 crianças e adolescentes e fez 44 podas de árvores frutíferas e ornamentais. Houve entrega de 53 brinquedos Estrela para crianças.

Defensoria Pública da União

O diferencial nesta última edição foi a participação do Defensor Público da União (DPU - CG/MS), Welmo Edson Nunes Rodrigues, e seu assessor, analista Marcelo Batista de Souza Rocha, que se integraram à equipe do Povo das Águas, onde foram realizados 112 atendimentos jurídicos. Outro Defensor da DPUCG, Vinícius Sant’Anna Rissato, que ficou em atendimento no CRAS Itinerante atendendo às demandas que não foram concluídas em novembro/2022, na ocasião do Projeto Justiça Especial Itinerante Fluvial, realizado em novembro/2022.

Essa participação faz parte de uma parceria realizada entre a DPU – CG/MS e a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, por meio do Defensor, Silvio Rogério Grotto de Oliveira, um dos integrantes do Projeto Justiça Especial Itinerante Fluvial.

A maior parte dos atendimentos envolvia demandas jurídicas, sendo assim, houve prestação de serviços da Defensoria Pública da União, com atendimento na seara previdenciária, cível, direitos humanos e coletiva para as demais regiões atendidas por meio do Programa Social Povo das Águas. O projeto visa atender aos ribeirinhos dessas regiões que não possuem condições para orientações jurídicas e residem em locais de difícil acesso.

A Médica Veterinária Walkiria Arruda da Silva retornou à ação para realizar levantamento para castração de cães (212) e gatos (81) a pedido das comunidades de Porto Esperança e Forte Coimbra. Fez abordagens de zoonoses de relevância à saúde pública, bem estar animal, clínica, exame para diagnóstico de Leishmaniose em cães, verificou a presença de animais peçonhentos e sinantrópicos. Constatou 08 cães doentes e casos de maus tratos em Porto Morrinho e Porto Esperança e fez entrega de hipoclorito de sódio com as devidas orientações para o tratamento da água para o consumo.

A equipe da Defesa Civil de Corumbá prestou atendimentos a 143 famílias com orientações sobre como evitar queimadas; destinação mais adequada do lixo para a realidade local e prevenção de desastres. Também apoio no controle e distribuição de cestas básicas e na triagem para o atendimento da DPU.