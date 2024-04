Mais de 500 servidores são imunizados com vacina contra a gripe no TCE-MS

Atendimento aos servidores / Divulgação

Com foco no bem-estar e saúde dos servidores, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul promoveu nos dias 29 e 30 de abril, a vacinação contra o vírus da gripe, cepas 2024, realizada no setor médico do TCE-MS. Neste ano, 526 servidores da ativa e aposentados foram imunizados com a vacina quadrivalente.

Conforme revela a enfermeira responsável pela Gerência de Desenvolvimento de Pessoas e Qualidade de Vida do TCE-MS, Tatiana Bazan, um dos pontos positivos da vacinação deste ano foi o planejamento cuidadoso e tranquilo para receber os servidores de cada setor.

“Estamos extremamente orgulhosos em compartilhar os resultados excepcionais da campanha de vacinação contra a influenza deste ano. Superamos todas as expectativas, batendo todas as metas estabelecidas e conseguindo imunizar um número significativamente maior de pessoas em comparação ao ano anterior”, destaca Tatiana Bazan .

A gerente de Desenvolvimento de Pessoas e Qualidade de Vida ainda destaca que “com um planejamento cuidadoso e uma execução dedicada, conseguimos garantir que a vacinação fosse realizada sem longas filas ou transtornos, tornando o processo acessível e conveniente para todos os servidores. Esses resultados são fruto do trabalho árduo e comprometimento de toda a equipe envolvida, desde os profissionais de saúde até os nossos parceiros. Continuamos comprometidos em garantir a saúde e bem-estar dos nossos colaboradores”.

A vacina quadrivalente é composta por quatro tipos diferentes de vírus Influenza: os mesmos três presentes na trivalente (AH1N1, AH3N2, B/Brisbane) e mais o vírus B/Phuket. O serviço é uma parceria do TCE-MS com a Clínica Vaccini e, como no ano passado, a imunização foi gratuita para os servidores.

A parceria possibilitou também a vacinação dos dependentes diretos do servidor (cônjuges, pais e filhos) com um desconto diferenciado. Para isso, o servidor teve à sua disposição um link de acesso para realizar o cadastro de seus dependentes para garantir a dose da vacina pelo valor de R$ 75,00. A vacina para os dependentes ficará disponível até o dia 20 de maio na Clínica Vaccini.

*Com informações da assessoria de imprensa.