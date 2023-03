Março Azul: Saúde e Sociedade de Endoscopia lançam Campanha para prevenção ao câncer de Colorretal

O câncer colorretal ou câncer de intestino se apresenta de maneira silenciosa em indivíduos a partir de 50 anos e a dificuldade no diagnóstico precoce contribui para o aumento de casos e pode reduzir as chances de cura. Para alertar a população, o Governo do Estado, por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde), em parceria com a Sobed (Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva) lançam a Campanha Março Azul que tem como objetivo conscientizar e combater o câncer colorretal em Mato Grosso do Sul.

Segundo o INCA (Instituto Nacional de Câncer), o câncer colorretal está entre os três tipos de câncer que apresentam maior incidência, com estimativa de mais de 20 mil novos a cada ano no País. No Estado, considerando a taxa de incidência da doença por 100 mil/habitantes, a população masculina é a mais acometida com 19,54% enquanto a população feminina fica em 14,08%. O câncer colorretal ocupa a terceira posição de casos registrados em Mato Grosso do Sul.

“Nós sabemos que essa neoplasia do trato digestivo inferior – câncer colorretal ou de intestino –, ocupa uma posição destaque quando se fala em índice de mortalidade porque há uma dificuldade de se ter o diagnóstico precoce. Por isso, a importância de se descobrir o quanto antes essa doença. Nós sabemos que tanto homens quanto mulheres a partir dos 50 anos, etilistas e tabagistas são a população de risco, mas é preciso que o cidadão fique em alerta quanto a mudança do ritmo do seu trato intestinal. A melhor forma de prevenção é estabelecendo uma estratégia alimentar saudável”, afirmou o secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões.

A presidente da SOBED/MS, Eduarda Nassar Tebet, alerta sobre os sinais que podem ajudar a descobrir a doença ainda de forma precoce. “É preciso ficar atento com alguns sintomas, como sangue nas fezes, emagrecimento, alternância de hábitos no intestino, ou seja, tinha um ritmo mais solto e acaba ficando preso ou vice-versa são sinais de alerta. O que a campanha vem fazer é alertar a população. Então, em caso destes sinais, procure uma unidade saúde”.

O câncer de intestino é um tipo de câncer que pode ser evitado se diagnosticado precocemente. “Por isso, queremos que ele seja diagnosticado o quanto antes por meio da prevenção. Caso seja descoberto de forma precoce, é possível fazer a retirada de lesões que não são malignas e não deixar que essa doença se prevaleça. Atualmente, quando o câncer de colorretal é descoberto já está em estágio avançado. Por isso, a importância de estar atento quanto aos sinais”, afirma a médica.

Doença

O câncer colorretal se inicia a partir de um crescimento benigno (pólipo) na parede do intestino. Se não for tratado ou removido, um pólipo pode se tornar um tumor maligno. Os pólipos são facilmente diagnosticados durante uma colonoscopia.

Ao receber o diagnóstico de câncer colorretal é muito importante saber que não está sozinho. Receba a rede de apoio, além de toda a equipe médica, converse com seus familiares, amigos, ou participe de grupos de apoio e também ONGs.

Fique atento quanto aos sinais!

• Diarreia ou constipação de duração de mais que algumas semanas;

• Sensação de inchaço abdominal;

• Cansaço e fadiga;

• Presença de sangue nas fezes;

• Dor abdominal – tipo cólica;

• Sensação de que o intestino não foi completamente esvaziado;

• Perda de peso sem motivo específico.

Como prevenir?

Adoção de medidas mais saudáveis:

• Evitar o tabagismo e o uso de bebidas alcoólicas;

• Fazer atividade física com regularidade;

• Ter uma alimentação rica em fibras;

• Evitar alimentos ultraprocessados e açúcares;

• Mesclar a ingestão de carnes vermelhas;

• Estar em dia com consultas médicas;

• Estar atentos a lesões que antecedem o câncer.

Fontes: Rodson Lima, SES, e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.