Acessibilidade

04 de Novembro de 2025 • 22:32

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

Mato Grosso do Sul registra 8.272 casos confirmados de dengue

SES alerta população e reforça vacinação contra dengue e chikungunya

Redação

Publicado em 04/11/2025 às 17:58

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Moradores devem ficar atentos as medidas de prevenção / SES

Mato Grosso do Sul já contabiliza 13.534 casos prováveis de dengue, sendo 8.272 confirmados em 2025, de acordo com o boletim da 44ª semana epidemiológica, divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) nesta terça-feira (4). O documento também confirma 18 óbitos pela doença, com sete casos ainda em investigação.

Nos últimos 14 dias, os municípios de Caracol, Bonito e Dourados registraram baixa incidência de casos confirmados. Já os óbitos ocorreram em Inocência, Três Lagoas, Nova Andradina, Aquidauana, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Iguatemi, Paranhos, Itaquiraí, Água Clara, Miranda, Aparecida do Taboado, Ribas do Rio Pardo e Campo Grande. Entre as vítimas, sete apresentavam comorbidades.

Vacinação

Até o momento, 188.875 doses da vacina contra dengue já foram aplicadas na população-alvo. O estado recebeu 241.030 doses do Ministério da Saúde. O esquema vacinal prevê duas doses com intervalo de três meses, recomendado para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, 11 meses e 29 dias, faixa etária que concentra o maior número de hospitalizações.

Chikungunya

O boletim também registra 13.695 casos prováveis de chikungunya, com 7.525 confirmados, incluindo 74 gestantes infectadas. Foram confirmados 16 óbitos nos municípios de Dois Irmãos do Buriti, Vicentina, Naviraí, Terenos, Fátima do Sul, Dourados, Sidrolândia, Glória de Dourados, Maracaju e Iguatemi, sendo que 12 vítimas tinham comorbidades.

A SES reforça que a automedicação deve ser evitada e orienta a população a procurar atendimento médico imediatamente em caso de sintomas de dengue ou chikungunya.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Saúde

Aquidauana reforça campanha de multivacinação para crianças e adolescentes

Saúde

Bonito amplia acesso a métodos contraceptivos de longa duração

Saúde

"Pedalando Contra o Câncer" promove conscientização em Aquidauana

Evento promovido pela Rede Feminina e Secretaria de Esporte incentiva saúde e conscientização sobre o combate ao câncer em Aquidauana

Saúde

Outubro Rosa chega ao fim e dá lugar ao Novembro Azul em Aquidauana

Publicidade

Saúde

SES adota estratégias para ampliar segurança do paciente em partos e internações

ÚLTIMAS

Tempo

Tempestades com queda de granizo devem atingir Aquidauana e região

Cemtec alerta para chuvas intensas, ventos fortes e instabilidade até o fim da semana

Luto

Velório de Nicholas Ariel Silva será realizado na quarta-feira em Aquidauana

O sepultamento está previsto para o período da tarde

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo