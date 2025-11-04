Mato Grosso do Sul registra 8.272 casos confirmados de dengue

Moradores devem ficar atentos as medidas de prevenção / SES

Mato Grosso do Sul já contabiliza 13.534 casos prováveis de dengue, sendo 8.272 confirmados em 2025, de acordo com o boletim da 44ª semana epidemiológica, divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) nesta terça-feira (4). O documento também confirma 18 óbitos pela doença, com sete casos ainda em investigação.

Nos últimos 14 dias, os municípios de Caracol, Bonito e Dourados registraram baixa incidência de casos confirmados. Já os óbitos ocorreram em Inocência, Três Lagoas, Nova Andradina, Aquidauana, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Iguatemi, Paranhos, Itaquiraí, Água Clara, Miranda, Aparecida do Taboado, Ribas do Rio Pardo e Campo Grande. Entre as vítimas, sete apresentavam comorbidades.

Vacinação

Até o momento, 188.875 doses da vacina contra dengue já foram aplicadas na população-alvo. O estado recebeu 241.030 doses do Ministério da Saúde. O esquema vacinal prevê duas doses com intervalo de três meses, recomendado para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, 11 meses e 29 dias, faixa etária que concentra o maior número de hospitalizações.

Chikungunya

O boletim também registra 13.695 casos prováveis de chikungunya, com 7.525 confirmados, incluindo 74 gestantes infectadas. Foram confirmados 16 óbitos nos municípios de Dois Irmãos do Buriti, Vicentina, Naviraí, Terenos, Fátima do Sul, Dourados, Sidrolândia, Glória de Dourados, Maracaju e Iguatemi, sendo que 12 vítimas tinham comorbidades.

A SES reforça que a automedicação deve ser evitada e orienta a população a procurar atendimento médico imediatamente em caso de sintomas de dengue ou chikungunya.

