Acessibilidade

09 de Outubro de 2025 • 20:21

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

Mato Grosso do Sul vai receber novo lote de antídoto contra metanol

É a primeira remessa desse antídoto a chegar ao país

Redação

Publicado em 09/10/2025 às 17:11

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

É a primeira remessa desse antídoto a chegar ao país / Paulo Pinto/Agência Brasil

O Brasil recebeu, nesta quinta-feira (9), a primeira remessa do antídoto fomepizol, utilizado no tratamento de intoxicação por metanol, substância tóxica detectada em bebidas alcoólicas adulteradas. O lote, com 2,5 mil unidades, chegou ao Aeroporto de Guarulhos (SP) e já começou a ser distribuído aos estados.

O Mato Grosso do Sul vai receber 20 unidades do medicamento. A Secretaria Estadual de Saúde investiga quatro casos suspeitos de intoxicação, mas até o momento não há confirmações no estado.

A distribuição inicial prioriza estados com registros confirmados da contaminação, como São Paulo, que receberá 288 doses. Também foram destinadas quantidades para Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Piauí, Espírito Santo, Goiás, Acre, Paraíba e Rondônia. Uma parte da carga — cerca de 1 mil ampolas — será mantida em estoque estratégico pelo Ministério da Saúde.

Segundo a pasta, os estados poderão solicitar novas remessas conforme o surgimento ou aumento de casos. A quantidade enviada a cada unidade da federação foi definida com base nos dados populacionais do Censo do IBGE.

Segundo a Agência Brasil, a aquisição do medicamento foi realizada por meio do Fundo Estratégico da Organização Pan-Americana da Saúde , com uma subsidiária de um laboratório japonês.

Paralelamente, a Anvisa está capacitando cerca de 5 mil profissionais, entre agentes de vigilância, policiais e servidores do Ministério da Agricultura, para reforçar a fiscalização de bebidas e lidar com possíveis ocorrências. A medida é fruto de uma parceria com o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Produtores de Bebida.

De acordo com o presidente da Anvisa, Leandro Safatle, o objetivo é garantir que os profissionais estejam aptos a identificar e encaminhar amostras para análise laboratorial, além de fortalecer o processo de inspeção sanitária.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Saúde

Ministério da Saúde descarta cinco suspeitas de intoxicação por metanol em MS

Saúde

Sobe para cinco o número de mortes causadas por metanol em SP

Saúde

Revalida 2025: cartão de confirmação de inscrição está disponível

Prazo para recursos da 2ª etapa do Revalida 2025/1 termina hoje

Revalida divulga resultado de recursos para atendimento especializado

Nota de corte da segunda fase do Revalida fica em 65,655 pontos

Saúde

Rede de saúde de MS mantém prontidão contra emergências tóxicas

Publicidade

Saúde

Anvisa suspende venda de glicose e importação de radiofármacos

ÚLTIMAS

Polícia

PRF apreende 590 kg de maconha em Campo Grande

O motorista abandonou o veículo e empreendeu fuga a pé

Serviços

Governo de MS regulamenta transação tributária e amplia negociação de dívidas

O decreto estabelece os requisitos e condições para que o Estado possa firmar acordos com contribuintes

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo