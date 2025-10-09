Mato Grosso do Sul vai receber novo lote de antídoto contra metanol

É a primeira remessa desse antídoto a chegar ao país / Paulo Pinto/Agência Brasil

O Brasil recebeu, nesta quinta-feira (9), a primeira remessa do antídoto fomepizol, utilizado no tratamento de intoxicação por metanol, substância tóxica detectada em bebidas alcoólicas adulteradas. O lote, com 2,5 mil unidades, chegou ao Aeroporto de Guarulhos (SP) e já começou a ser distribuído aos estados.

O Mato Grosso do Sul vai receber 20 unidades do medicamento. A Secretaria Estadual de Saúde investiga quatro casos suspeitos de intoxicação, mas até o momento não há confirmações no estado.

A distribuição inicial prioriza estados com registros confirmados da contaminação, como São Paulo, que receberá 288 doses. Também foram destinadas quantidades para Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Piauí, Espírito Santo, Goiás, Acre, Paraíba e Rondônia. Uma parte da carga — cerca de 1 mil ampolas — será mantida em estoque estratégico pelo Ministério da Saúde.

Segundo a pasta, os estados poderão solicitar novas remessas conforme o surgimento ou aumento de casos. A quantidade enviada a cada unidade da federação foi definida com base nos dados populacionais do Censo do IBGE.

Segundo a Agência Brasil, a aquisição do medicamento foi realizada por meio do Fundo Estratégico da Organização Pan-Americana da Saúde , com uma subsidiária de um laboratório japonês.

Paralelamente, a Anvisa está capacitando cerca de 5 mil profissionais, entre agentes de vigilância, policiais e servidores do Ministério da Agricultura, para reforçar a fiscalização de bebidas e lidar com possíveis ocorrências. A medida é fruto de uma parceria com o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Produtores de Bebida.

De acordo com o presidente da Anvisa, Leandro Safatle, o objetivo é garantir que os profissionais estejam aptos a identificar e encaminhar amostras para análise laboratorial, além de fortalecer o processo de inspeção sanitária.

