Médicos plantonistas classificados em processo seletivo do Hospital Regional são chamados

Divulgação

A SAD (Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização) publicou nesta quinta-feira (09), a convocação dos candidatos classificados no processo seletivo da Funsau (Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul), para apresentação de documentos e comprovação de requisitos para a contratação.

As convocações são para as funções de médicos plantonistas.

Os candidatos deverão comparecer, no dia 14 de fevereiro de 2023, das 8 horas às 11 horas e das 13 horas às 16 horas, à Coordenadoria de Gestão do Trabalho - Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, localizada na Av. Engenheiro Luthero Lopes, n. 36, bairro Aero Rancho Setor IV, em Campo Grande.

O período de contratação será de até 1 ano, podendo ser prorrogado ou rescindido a qualquer tempo. Informações sobre o edital, nomes dos candidatos, funções, classificação, número de inscrição, local de apresentação dos documentos, estão disponíveis nas páginas 93 a 94 do Diário Oficial do Estado.