Ministério da Saúde amplia investimento no teste do pezinho e reduz tempo de diagnóstico

Edilson Rodrigues

Segundo Padilha, R$ 15 milhões do valor adicional serão destinados à construção de um laboratório em cada região do Brasil, fortalecendo os programas estaduais de triagem. Outros R$ 15 milhões vão viabilizar uma parceria inédita com os Correios, que fará o transporte das amostras coletadas nas unidades de saúde até os laboratórios especializados.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou nesta quinta-feira (26) o reforço financeiro e estrutural no Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN), responsável pelo teste do pezinho em todo o país. O investimento anual passará de R$ 100 milhões para R$ 130 milhões, com medidas que prometem ampliar a cobertura e acelerar os diagnósticos.

A expectativa é que o tempo médio para entrega dos resultados seja reduzido em até 50%, chegando a no máximo cinco dias. “Estamos estruturando toda a base necessária para viabilizar a ampliação do teste do pezinho de forma rápida e efetiva. A criação dos centros regionais vai permitir que estados com menor população, que enfrentam maior dificuldade de escala e logística, possam se associar a esses centros, garantindo acesso ao exame com mais qualidade e agilidade”, afirmou o ministro durante o anúncio, em São Paulo.

O teste do pezinho é feito com a coleta de algumas gotas de sangue do calcanhar do bebê e permite identificar precocemente doenças genéticas, metabólicas e infecciosas, antes mesmo do surgimento de sintomas. Ele é oferecido gratuitamente pelo SUS, geralmente em Unidades Básicas de Saúde (UBSs), maternidades, casas de parto, comunidades indígenas e quilombolas.

