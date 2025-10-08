Acessibilidade

09 de Outubro de 2025 • 00:17

Saúde

Ministério da Saúde descarta cinco suspeitas de intoxicação por metanol em MS

Estado segue com apenas um caso em investigação

Redação

Publicado em 08/10/2025 às 21:00

Nenhuma confirmação foi registrada até o momento / UFPR/Divulgação

O Ministério da Saúde informou nesta quarta-feira (8) que cinco das seis notificações de possíveis intoxicações por metanol em Mato Grosso do Sul foram descartadas após análise técnica. O estado permanece com apenas um caso ainda em investigação e nenhuma confirmação até o momento.

Em todo o país, 24 casos foram confirmados, todos relacionados à ingestão de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol. Cinco mortes já foram registradas, todas no estado de São Paulo, que concentra a maioria dos casos.

De acordo com a atualização do Ministério, há 259 notificações em todo o Brasil, das quais 145 já foram descartadas e 235 seguem em investigação. Os estados com casos confirmados são: São Paulo (20), Paraná (3) e Rio Grande do Sul (1).

As investigações continuam nos estados de São Paulo (181 casos), Pernambuco (24), Paraná (5), Rio de Janeiro (5), Rio Grande do Sul (4), Mato Grosso do Sul (4 notificações iniciais, agora reduzidas a uma), Piauí (4), Espírito Santo (3), Goiás (2), Acre (1), Paraíba (1) e Rondônia (1).

