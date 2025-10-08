Ministério da Saúde descarta cinco suspeitas de intoxicação por metanol em MS

Nenhuma confirmação foi registrada até o momento / UFPR/Divulgação

Em todo o país, 24 casos foram confirmados, todos relacionados à ingestão de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol. Cinco mortes já foram registradas, todas no estado de São Paulo, que concentra a maioria dos casos.

O Ministério da Saúde informou nesta quarta-feira (8) que cinco das seis notificações de possíveis intoxicações por metanol em Mato Grosso do Sul foram descartadas após análise técnica. O estado permanece com apenas um caso ainda em investigação e nenhuma confirmação até o momento.

De acordo com a atualização do Ministério, há 259 notificações em todo o Brasil, das quais 145 já foram descartadas e 235 seguem em investigação. Os estados com casos confirmados são: São Paulo (20), Paraná (3) e Rio Grande do Sul (1).

As investigações continuam nos estados de São Paulo (181 casos), Pernambuco (24), Paraná (5), Rio de Janeiro (5), Rio Grande do Sul (4), Mato Grosso do Sul (4 notificações iniciais, agora reduzidas a uma), Piauí (4), Espírito Santo (3), Goiás (2), Acre (1), Paraíba (1) e Rondônia (1).

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!