Ministério da Saúde envia mais de 600 mil absorventes e itens de higiene para o RS

A entrega vai beneficiar diretamente mais de 20 mil pessoas / Divulgação

O Ministério da Saúde coordenou a doação de 603 mil itens de higiene pessoal para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. No total, foram entregues 423 mil absorventes, 61,8 mil pacotes de toalhas umedecidas, 116 mil fraldas infantis e 3 mil fraldas geriátricas. A entrega vai beneficiar diretamente mais de 20 mil pessoas. Além de organizar a ação, a pasta acompanhou a entrega das doações ao estado, feitas pelo DLOG (Departamento de Logística em Saúde).

A notícia de fortes chuvas e consequentes enchentes movimentou todo o país, inclusive empresas da iniciativa privada, como a Evergreen e a Kimberly-Clark, que participaram da doação dos itens de higiene pessoal.

Carlos Gadelha, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico-Industrial da Saúde , reiterou que a missão do Ministério da Saúde é garantir a vida das pessoas. “Por isso estamos trabalhando em todas as frentes possíveis. Um dos papeis que temos desempenhado aqui é a articulação de doações junto a entidades privadas para atender demandas enviadas pelos municípios ao Conass”, explicou

Como apoio e assistência à população do Rio Grande do Sul, o Ministério da Saúde também garantiu:

314 profissionais da

Força Nacional do SUS

(médicos, enfermeiros, equipes aeromédicas e psicólogos);

R$ 1,5 bilhão em recursos para o estado e os municípios gaúchos;

1,2 milhão de doses das vacinas contra tétano, difteria, hepatites A e B, coqueluche, meningite, rotavírus, sarampo, caxumba, rubéola, raiva e picadas de animais;

100 kits emergência, com 32 tipos de medicamentos e 16 tipos de insumos, como luvas, seringas e ataduras em cada kit, atendendo a 150 mil pessoas por um mês;

73 mil frascos de insulina, 617 mil canetas e 2,8 milhões de agulhas de aplicação;

8 milhões de medicamentos e insumos dos componentes Básico, Estratégico e Especializado;

600 doses de imunoglobulina;

200 caixas térmicas de alta qualidade;

4,8 mil bobinas de resfriamento.

*Com informações da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República